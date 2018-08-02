В Великобритании введен в эксплуатацию крупнейший в Европе накопитель энергии 49,9 МВт

Британская компания- British Solar Renewables (BSR) ввела в коммерческую эксплуатацию накопительный комплекс Pelham мощностью 49,99 МВт (60 МВА) и энергоемкостью 50,06 МВт*ч в английском графстве Хартфордшир на юго-востоке страны.

Новый комплекс на базе литий-ионных батарей занимает территорию 4 500 м2 и на текущий момент может считаться крупнейшим как в Великобритании, так и в Европе, потеснив введенные в эксплуатацию в июне 2018 г. накопители энергии – West Burton B (49 МВт/24,5 МВт*ч) в английском графстве Ноттингемшир и EnspireME (48 МВт/50 МВт*ч) в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Проектирование площадки накопительного комплекса Pelham по собственной технологии осуществляла немецкая компания SMA Sunbelt Energy GmbH (SMA), что позволило на ≈50% уменьшить площадь, занимаемую комплексом в сравнении с типовыми решениями. На площадке Pelham установлены 7 оригинальных компактных модулей (E-house), в которых размещено≈150 000 ячеек с литий- ионными элементами, 27 инверторных модулей, а также проложены кабели связи общей длиной 12 км. Комплекс Pelham присоединен к национальной электрической сети на шинах 132 кВ ближайшей ПС Pelham (высшее напряжение 400 кВ).