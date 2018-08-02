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Новости компаний

В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK® и ITK® обновлено и расширено

В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK® и ITK® обновлено и расширено

3 августа 2018, 15:44
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по обновлению программного обеспечения и расширению его возможностей для эффективного использования оборудования IEK® и ITK® в проектах.

Во II квартале 2018 года были разработаны новые базы данных, внедрены программы и конфигураторы для проектирования, добавлены новые разделы продукции:

1. "Конфигуратор металлических оболочек" и "конфигуратор подбора аксессуаров к металлическим оболочкам" обновлены до текущего ассортимента.

Функции совместной работы конфигураторов:

  • подбор шкафа по параметрам;
  • подбор к выбранному шкафу сопутствующих аксессуаров;
  • создание спецификации подобранного оборудования и вывод на печать, а также сохранение в pdf/excel;

2. Обновлены "Электронный каталог светильников IEK® с базой данных для DIALUX" и "Online калькулятор освещенности".

Добавлены новинки светотехники IEK®:

  • светильники аварийные указатели;
  • светильники аварийные серии ДПА;
  • прожекторы СДО.

3. Обновлены "Таблицы коэффициентов использования светотехнического оборудования" до текущего ассортимента.

4. "Конфигуратор подбора климатического оборудования к шкафам" обновлен до текущего ассортимента.

Возможности конфигуратора:

  • выбор параметров подбора;
  • выбор типа необходимого оборудования;
  • фото и техническое описание подобранного оборудования;
  • выбранное оборудование автоматически попадает в спецификацию, которую в дальнейшем можно распечатать и сохранить в excel или в PDF.

Конфигуратор подбора позволяет подобрать климатическое оборудование по заданным параметрам. Для верного подбора необходимы данные:

  • габаритные размеры шкафа,
  • высота расположения шкафа над уровнем моря,
  • мощность тепловыделения оборудования,
  • температурные параметры окружающей среды,
  • требуемые температурные параметры внутри шкафа.

5. Активно развивая направление BIM-проектирования, ГК IEK обновила базы для Revit. Программа основана на технологии информационного моделирования зданий BIM и обеспечивает высокую точность выполняемых проектов:

  • Обновлена база труб и аксессуаров IEK® для Revit;
  • Обновлена база шкафов и боксов IEK® для Revit.

6. Обновлена база динамических блоков металлических лотков IEK® для Autocad.

7. Обновлены до текущего ассортимента базы оборудования IEK® для nanoCAD :

  • Трубы и аксессуары;
  • Кабель-каналы и аксессуары;
  • Системы крепления КНС.

Обновленные базы для Revit, Autocad и nanoCAD (п.5, 6, 7) размещены в разделе "Программное обеспечение" на сайте IEK.

8. Обновлена до текущего ассортимента база оборудования ITK® для nanoCAD СКС, которая доступна на сайте ITK в разделе "Программное обеспечение и конфигураторы".

Изменения в базе данных для nanoCAD СКС:

  • актуализирован ассортимент продукции;
  • обновлено описание продукции;
  • добавлена 3D-графика для части продукции;
  • обновлены изображения.

Для некоторых типов оборудования база содержит реалистичное 3D-представление уровня детализации LOD 300 — LOD 400, что позволяет использовать оборудование для проектов, выполняемых по технологии OpenBIM.

9. Подготовлены обучающие видеоролики по следующим базам оборудования:

  • Трубы и аксессуары IEK® для Revit;
  • Шкафы и боксы IEK® для Revit;
  • Динамические блоки металлических лотков IEK® для Autocad.

Данные видео-ролики доступны как на сайте IEK в разделе "Программное обеспечение", так и на официальном канале Группы компаний IEK в YouTube

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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