В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK® и ITK® обновлено и расширено

Репортаж "Pfisterer в России"
3 августа 2018, 15:44
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по обновлению программного обеспечения и расширению его возможностей для эффективного использования оборудования IEK® и ITK® в проектах.
Во II квартале 2018 года были разработаны новые базы данных, внедрены программы и конфигураторы для проектирования, добавлены новые разделы продукции:
1. "Конфигуратор металлических оболочек" и "конфигуратор подбора аксессуаров к металлическим оболочкам" обновлены до текущего ассортимента.
Функции совместной работы конфигураторов:
2. Обновлены "Электронный каталог светильников IEK® с базой данных для DIALUX" и "Online калькулятор освещенности".
Добавлены новинки светотехники IEK®:
3. Обновлены "Таблицы коэффициентов использования светотехнического оборудования" до текущего ассортимента.
4. "Конфигуратор подбора климатического оборудования к шкафам" обновлен до текущего ассортимента.
Возможности конфигуратора:
Конфигуратор подбора позволяет подобрать климатическое оборудование по заданным параметрам. Для верного подбора необходимы данные:
5. Активно развивая направление BIM-проектирования, ГК IEK обновила базы для Revit. Программа основана на технологии информационного моделирования зданий BIM и обеспечивает высокую точность выполняемых проектов:
6. Обновлена база динамических блоков металлических лотков IEK® для Autocad.
7. Обновлены до текущего ассортимента базы оборудования IEK® для nanoCAD :
Обновленные базы для Revit, Autocad и nanoCAD (п.5, 6, 7) размещены в разделе "Программное обеспечение" на сайте IEK.
8. Обновлена до текущего ассортимента база оборудования ITK® для nanoCAD СКС, которая доступна на сайте ITK в разделе "Программное обеспечение и конфигураторы".
Изменения в базе данных для nanoCAD СКС:
Для некоторых типов оборудования база содержит реалистичное 3D-представление уровня детализации LOD 300 — LOD 400, что позволяет использовать оборудование для проектов, выполняемых по технологии OpenBIM.
9. Подготовлены обучающие видеоролики по следующим базам оборудования:
Данные видео-ролики доступны как на сайте IEK в разделе "Программное обеспечение", так и на официальном канале Группы компаний IEK в YouTube