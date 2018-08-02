В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK® и ITK® обновлено и расширено

Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по обновлению программного обеспечения и расширению его возможностей для эффективного использования оборудования IEK® и ITK® в проектах.

Во II квартале 2018 года были разработаны новые базы данных, внедрены программы и конфигураторы для проектирования, добавлены новые разделы продукции:

1. "Конфигуратор металлических оболочек" и "конфигуратор подбора аксессуаров к металлическим оболочкам" обновлены до текущего ассортимента.

Функции совместной работы конфигураторов:

подбор шкафа по параметрам;

подбор к выбранному шкафу сопутствующих аксессуаров;

создание спецификации подобранного оборудования и вывод на печать, а также сохранение в pdf/excel;

2. Обновлены "Электронный каталог светильников IEK® с базой данных для DIALUX" и "Online калькулятор освещенности".

Добавлены новинки светотехники IEK®:

светильники аварийные указатели;

светильники аварийные серии ДПА;

прожекторы СДО.

3. Обновлены "Таблицы коэффициентов использования светотехнического оборудования" до текущего ассортимента.

4. "Конфигуратор подбора климатического оборудования к шкафам" обновлен до текущего ассортимента.

Возможности конфигуратора:

выбор параметров подбора;

выбор типа необходимого оборудования;

фото и техническое описание подобранного оборудования;

выбранное оборудование автоматически попадает в спецификацию, которую в дальнейшем можно распечатать и сохранить в excel или в PDF.

Конфигуратор подбора позволяет подобрать климатическое оборудование по заданным параметрам. Для верного подбора необходимы данные:

габаритные размеры шкафа,

высота расположения шкафа над уровнем моря,

мощность тепловыделения оборудования,

температурные параметры окружающей среды,

требуемые температурные параметры внутри шкафа.

5. Активно развивая направление BIM-проектирования, ГК IEK обновила базы для Revit. Программа основана на технологии информационного моделирования зданий BIM и обеспечивает высокую точность выполняемых проектов:

Обновлена база труб и аксессуаров IEK® для Revit;

Обновлена база шкафов и боксов IEK® для Revit.

6. Обновлена база динамических блоков металлических лотков IEK® для Autocad.

7. Обновлены до текущего ассортимента базы оборудования IEK® для nanoCAD :

Трубы и аксессуары;

Кабель-каналы и аксессуары;

Системы крепления КНС.

Обновленные базы для Revit, Autocad и nanoCAD (п.5, 6, 7) размещены в разделе "Программное обеспечение" на сайте IEK.

8. Обновлена до текущего ассортимента база оборудования ITK® для nanoCAD СКС, которая доступна на сайте ITK в разделе "Программное обеспечение и конфигураторы".

Изменения в базе данных для nanoCAD СКС:

актуализирован ассортимент продукции;

обновлено описание продукции;

добавлена 3D-графика для части продукции;

обновлены изображения.

Для некоторых типов оборудования база содержит реалистичное 3D-представление уровня детализации LOD 300 — LOD 400, что позволяет использовать оборудование для проектов, выполняемых по технологии OpenBIM.

9. Подготовлены обучающие видеоролики по следующим базам оборудования:

Трубы и аксессуары IEK® для Revit;

Шкафы и боксы IEK® для Revit;

Динамические блоки металлических лотков IEK® для Autocad.

Данные видео-ролики доступны как на сайте IEK в разделе "Программное обеспечение", так и на официальном канале Группы компаний IEK в YouTube