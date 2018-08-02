Более 2,1 тыс. фактов хищений электрической энергии выявлено в столичном регионе

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") в ходе акции "Честный киловатт" за первое полугодие текущего года обнаружили в столичном регионе более 2,1 тыс. случаев хищения электрической энергии.

Так, более 1,7 тыс. недобросовестных граждан потребляли электрическую энергию с нарушениями правил учета. Среди них те, кто использовал счетчики с истекшим сроком поверки, кто самовольно пытался "скорректировать" показания электросчетчика в меньшую сторону и допустившие другие нарушения. В отношении нерадивых потребителей были составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии, согласно которым, общий объем "безучетки" превысил 82 млн кВтч. Стоимость недоучтенных киловатт – часов, а это почти 270 млн рублей, нарушители увидят в счетах на оплату электричества.

Еще более 400 потребителей в первом полугодии 2018 года возместили МОЭСК стоимость потребленного ранее бездоговорного электричества. То есть электричества, которое было потреблено в отсутствие договора энергоснабжения или вовсе с помощью незаконных самовольных подключений. На счет компании поступило более 460 млн рублей. Ранее в отношении таких потребителей были составлены акты бездоговорного электропотребления на общий объем почти 90 млн кВтч.

МОЭСК напоминает, что материалы по фактам выявленного неучтенного электропотребления направляются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной или уголовной ответственности. Штраф за незаконное потребление электрической энергии составляет от 10 до 15 тыс. рублей – для физических лиц и от 100 до 200 тыс. – для юридических лиц.

Помимо штрафа, недобросовестному потребителю придется оплатить все похищенные киловатты в объеме, рассчитанном согласно ПП РФ №442 от 04.05.2012. Стоит отметить, что объем и стоимость неучтенного потребления, рассчитанного в соответствии с Постановлением, в разы превосходит объем и стоимость фактического электропотребления по приборам учета. В ряде случаев сумма в акте за "бездоговорку" достигает нескольких миллионов рублей.

Если вам стало известно о хищениях электрической энергии, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49.





Справочно:

Электропотребление считается безучетным, в том числе, в случае самовольного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии с целью снижения их показаний, воздействия на прибор учета магнитным полем и других несанкционированных махинаций с электросчетчиками.

Электропотребление считается бездоговорным, в том числе, в случае самовольных набросов на электросети, потребления электроэнергии в отсутствии заключенного с энергосбытовой компанией договора энергоснабжения и т.д.

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ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) – одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося Московского региона. Компания является активом ПАО "Россети", занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения надежности и качества электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В обслуживании ПАО "МОЭСК" находятся 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49,99 тыс. МВА; свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс. км кабельных сетей.

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – оператор энергетических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 ГВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек.

Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд. рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 36 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.