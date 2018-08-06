Энергетики Ивановских электрических сетей одержали победу в Спартакиаде Ивэнерго

2 августа на базе спортивного стадиона "Юность" г. Тейково прошла 11-я Спартакиада филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго". За звание сильнейших боролись команды производственных отделений (ПО) "Ивановские электрические сети", "Тейковские электрические сети", "Кинешемские электрические сети", а также команда Управления филиала.

Спортсмены соревновались в 6 видах спорта: волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, настольном теннисе, гиревом спорте и шахматах. В спартакиаде принимали участие как молодые, так и опытные сотрудники предприятия. Также в состав команд вошли студенты стройотряда "Прометей-2018", которые в настоящее время трудятся на энергетических объектах филиала. Они наравне с энергетиками отстаивали спортивную честь команд.

Все участники состязаний продемонстрировали сплоченность, командный дух, большую волю к победе, высокое спортивное мастерство и хорошую физическую подготовку.

Команда ПО "Ивановские электрические сети" одержала победу в мини-футболе и в соревнованиях по шахматам. Команда ПО "Тейковские электрические сети" заняла первое место в легкоатлетической эстафете. Команда Управления взяла "золото" в настольном теннисе. Команда ПО "Кинешемские электрические сети" одержала победу в соревнованиях по гиревому спорту и волейболу.

В общекомандном зачете лидером стала команда ПО "Ивановские электрические сети", на втором месте - команда ПО "Тейковские электрические сети", на третьем – команда Управления. Команде-победительнице достался переходящий Кубок Спартакиады, а участникам, выигравшим в личном зачете и занявшим призовые места, вручили памятные дипломы и ценные подарки.





Также в этот день для участников и болельщиков соревнований прошли веселые состязания на перетягивание каната, соревнования по дартсу, конкурс "самый ловкий рыбак", прыжки через скакалку и другие забавные игры. Спартакиада стала настоящим праздником как для самих спортсменов, так и для зрителей.





Добавим, что в филиале "Ивэнерго" активно развивают и поддерживают стремление сотрудников предприятия к занятиям физкультурой и спортом. В течение года работники участвуют в многих как корпоративных, так и городских и областных соревнованиях. Это спартакиада "Вместе ярче, сильнее, быстрее" между предприятиями энергетической отрасли Ивановской области, Чемпионат г. Иваново по мини-футболу, летняя Спартакиада ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья", традиционная Спартакиада филиала "Ивэнерго" между сотрудниками и другие мероприятия. Кроме того, с 2017 года сотрудники предприятия присоединились к всероссийскому движению "Готов к труду и обороне", получив золотые и серебряные знаки отличия комплекса. Спорт для многих энергетиков является неотъемлемой частью жизни, способом расслабиться и отдохнуть после трудового дня.









Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО "Россети". ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

Под управлением ПАО "МРСК Центра и Приволжья" находится 271,2 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 63,2 тыс. трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 42,2 тыс. МВА. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает более 22,3 тыс. человек.

С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Центра и Приволжья" переданы ПАО "МРСК Центра".

Основными акционерами ПАО "МРСК Центра и Приволжья", кроме ПАО "Россети", являются компании GenholdLimited и EnergyoSolutionsRussia (Cyprus) Limited. В свободном обращении находится 27.5 % акций ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Общее количество акционеров — более 22 тыс.

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.









Пресс-служба филиала "Ивэнерго" Вишневская Н.В.

Тел.: (4932) 26-88-60