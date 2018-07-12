Компания "Сименс" начинает реализацию стратегии "Видение-2020+"

"Сименс" берет долгосрочный курс на создание добавленной стоимости за счет ускорения темпов роста и обеспечения стабильной прибыльности благодаря оптимизации структуры компании. Главная цель корпоративной стратегии "Видение-2020+" – предоставить отдельным бизнес-подразделениям концерна больше свободы в принятии решений, чтобы, выступая под сильным брендом "Сименс", они могли сосредоточить усилия на своих рынках. В планах также предусмотрено укрепление портфеля за счет инвестиций в новые направления роста, такие как интегрированные сервисы для IoT, распределение энергии и инфраструктурные решения для электрического транспорта. Расширение сегмента решений для промышленной цифровизации, в котором "Сименс" уже занимает лидирующие позиции в мире, внесет дополнительный вклад в развитие компании. Эти меры должны обеспечить в среднесрочной перспективе ежегодный рост оборота и прибыли промышленного бизнеса концерна на 2%. Ожидается, что базовая прибыль на акцию будет расти быстрее оборота.

Стратегическая программа "Видение-2020", запущенная "Сименс" в 2014 году, в целом уже реализована, причем успешнее и быстрее, чем планировалось. "За последние четыре года мы проделали огромную работу. И на сегодняшний день практически все наши бизнес-подразделения существенно повысили свою прибыльность. Удовлетворенность клиентов находится на самом высоком уровне. А наш департамент "Цифровое производство" занимает ведущие позиции на рынке промышленной дигитализации", – заявил Джо Кэзер, Президент и Председатель Правления "Сименс АГ".

"Наблюдательный совет поддерживает дальнейшее стратегическое развитие компании и выражает уверенность, что программа "Видение-2020+" является отличным способом ускорить трансформацию "Сименс" и укрепить позиции концерна на десятки лет вперед", – отметил Председатель Наблюдательного совета "Сименс АГ" Джим Хагеманн Знабе.

По словам Кэзера, компании часто откладывают необходимые изменения, пока не сталкиваются с очевидными сложностями. "Было бы безответственно почивать на лаврах, – говорит он. – Мир вокруг нас меняется все быстрее, и нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Мы уверены, что сейчас самое подходящее время, чтобы последовательно формировать будущее нашей компании". Президент "Сименс АГ" считает цифровизацию, которую также сравнивают с Четвертой промышленной революцией, крупнейшей трансформацией индустрии за всю ее историю.

"Останутся не крупнейшие компании, а только те, которые смогут лучше приспособиться к новым условиям. Именно поэтому мы активно развиваем нашу корпоративную культуру и даем нашим бизнес-подразделениям больше предпринимательской свободы. Изменения также затрагивают и распределение рабочих функций", – отмечает Кэзер. Кроме того, на тех рынках, где работает компания, происходит смена парадигмы, связанная с такими глобальными тенденциями, как развитие электротранспорта и распределенных энергосистем. Компания "Сименс" намерена активно использовать эти изменения.

Кэзер уверен, что стратегия "Видение-2020+" объединит интересы всех заинтересованных сторон: "Мы будем еще быстрее и эффективнее в поддержке наших клиентов для достижения их целей, причем не только в сфере цифровизации. Нашим сотрудникам работа в обновленном "Сименс" откроет широкие горизонты для личных достижений и даст больше возможностей. Это будет выгодно и нашим инвесторам, потому что мы предоставим отдельным бизнесам все необходимые инструменты для достижения лидерских позиций на конкретных рынках", – добавил он.

Новая структура: больше предпринимательской свободы, меньше централизованного управления

Цель новой структуры компании – обеспечить большую предпринимательскую свободу для отдельных бизнес-подразделений "Сименс". В результате будет упразднен существующий уровень департаментов, а региональная структура будет изменена для еще большей ориентации на клиентов. "Постоянно развивая нашу стратегию, мы создаем "Сименс" нового поколения. Меньше контроля из штаб-квартиры и больше свободы для наших подразделений позволит нам быть сильнее и гибче", – сказал Кэзер.

В корпоративной структуре будет три операционные и три стратегические компании. Реорганизация позволит "Сименс" усилить ориентацию на клиентов и в полной мере соответствовать требованиям тех отраслей, в которых концерн работает. "Времена, когда компаниями, занимающимися продуктовым и проектным бизнесом, программным обеспечением и услугами, с их различными требованиями, можно было управлять централизованно и эффективно, уже закончились", – сказал Президент и Председатель Правления "Сименс АГ".

Новая структура вступит в силу в начале нового финансового года – 1 октября 2018 года. Ее внедрение будет поэтапным и завершится к 31 марта 2019 года. Департаменты "Автоматизация и безопасность зданий" (BT), "Управление электроэнергией" (EM), "Производство энергии и газ" (PG), "Цифровое производство" (DF), а также значительная часть департамента "Непрерывное производство и приводы" (PD) будут объединены в три новые операционные компании. Бизнес-подразделения компании также будут переструктурированы и интегрированы в три операционные компании.

Операционные компании:

"Нефтегаз и энергетика" (GP)

"Интеллектуальная инфраструктура" (SI)

"Цифровое производство" (DI)

Руководители новых операционных компаний продолжат работать в Правлении "Сименс АГ".

В стратегические компании войдут две консолидированные компании - Siemens Healthineers и Siemens Gamesa Renewable Energy, контрольный пакет акций которых принадлежит "Сименс". До завершения объединения с Alstom в данную группу также будет входит департамент "Мобильность".

Расширение сегмента цифровых технологий

Приобретение компании mendix и начало оказания услуг по интеграции Интернета вещей (IoT) позволят "Сименс" значительно расширить свое присутствие на рынке в области промышленной цифровизации. Mendix является лидером в области низкоуровневых платформ для разработки приложений. Технология компании дает возможность программировать приложения в десять раз быстрее, что в будущем позволит заказчикам MindSphere разрабатывать собственные приложения быстрее и дешевле. Стоимость приобретения составляет 0,6 млрд евро. Ожидается, что сделка, подлежащая одобрению регулирующими органами, завершится в первом квартале 2019 финансового года.