Курскэнерго за 6 месяца текущего года подключило к электросетям более 900 новых потребителей

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев текущего года.

За отчетный период в филиал поступило 1370 заявок на ТП, заключено 1112 договоров ТП, исполнено 932 договора. Общая мощность присоединенных к сетям объектов составила 24,77 МВт.

В числе крупных объектов ТП - высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, расположенный в селе Линец Железногорского района Курской области. В рамках договора технологического присоединения предприятия, специалисты филиала построили 14-километровую отпайку воздушной линии "Троицкая-Воропаево" до подстанции заявителя, а также установили автоматический коммутационный аппарат (реклоузер). Общая присоединяемая мощность объекта составит 4,9 МВт.

В соответствии с договором филиал Курскэнерго увеличил на 800 кВт мощность присоединенного в 2017 году комплекса по выращиванию шампиньонов "Грибная радуга". Также энергетики выполнили регулировку средств релейной защиты и автоматики на подстанции "Пригородная" и в прилегающей сети.

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Курскэнерго, подать заявку на техприсоединение, а также на оказание других сервисов, можно, в Центрах обслуживания потребителей (ЦОП), а также в пунктах по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства. Заявку на технологическое присоединение можно оставить на сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru .

Пресс-служба филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго"

Для справки:

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ПАО "МРСК Центра")- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО "Россети", осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО "Российские сети".

Трудовой коллектив ПАО "МРСК Центра" насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО "МРСК Центра" на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.

Основным акционером ПАО "МРСК Центра", кроме ПАО "Россети", является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО "МРСК Центра". Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО "МРСК Центра" составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.

Основными стратегическими приоритетами ПАО "МРСК Центра" являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.