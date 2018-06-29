Ялтинская энергетическая конференция приглашает к участию!

В рамках социально – экономической программы развития Республики Крым и Севастополя в г. Ялта с 19 по 20 сентября 2018 г. пройдет Ялтинская энергетическая конференция "Перспективы развития региональной энергетики".

Сегодня Республика Крым это масштабный проект с большими инвестициями в энергетику, строительство, в промышленную и социальную инфраструктуру.

Правительство республики делает большую работу по модернизации и введению в эксплуатацию новых объектов тепло и электроснабжения. Строит новые дороги, развивает городскую и транспортную инфраструктуру.

Большое значение имеет промышленность региона, которая включает в себя заводы химической, и нефтехимической продукции. Металлургию, машиностроение, транспорт, оборудование и продовольствие.

Ялтинская энергетическая конференция - это профессиональная площадка, где традиционно собираются представители всех уровней государственной власти и энергетических компаний, обсуждаются пути взаимодействия и определяются векторы реализации и развития энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионах РФ.

Площадка поднимает вопросы реализации правительственных указов и программ. Вопросы, которые будут затрагиваться в этом году, как традиционны и требуют длительного обсуждения, так и с учетом последних правительственных курсов и направлений развития РФ.

К дискуссионному обсуждению предлагаются следующие темы:

Разграничение полномочий в сфере энергетики по уровням публичной власти: федеральной, региональной, муниципальной Качество электрической энергии при поставке населению и на объекты социальной сферы Цифровая энергия для цифровой экономики Текущее состояние энергообъектов муниципальных образований Республики Крым Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсосбережение в области водоподготовки и водоотведения. Развитие тепловых сетей Крыма Энергосервис Жилищное строительство, энергосбережение и реконструкция жилых домов Повышение платежной дисциплины и выявление хищений Эффективность внедрения современных технологий в ЖКХ и промышленности Информационная защита и система учета энергоресурсов Инновационные методы борьбы с хищениями электроэнергии

В рамках мероприятия будет представлена выставочная экспозиция, на которой производители оборудования смогут представить образцы продукции и наглядно показать надежность и качество современных решений.

В Конференции примут участие представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов власти Республики Крым и г. Севастополя, иных субъектов Российской Федерации, инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии и мощности, отраслевых объединений, энергетических компаний, а также компаний – потребителей электрической и тепловой энергии.

По результатам работы Конференции будет подготовлено обращение в адрес Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Организатор: Национальный союз энергосбережения

При поддержке: СФ ФС РФ, ГД ФС РФ, Правительства Республики Крым, АВВ МО

Оператор: МЦПП

По всем вопросам и предложениям обращаться

в оргкомитет конференции.

Контакты оператора:

+7 (499)394-14-02,

+7(929) 979-16-24

mspp@mspp-center.ru