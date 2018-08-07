Потребление электроэнергии в Архангельской энергосистеме в июле 2018 года увеличилось на 1,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Региональное диспетчерское управление энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа (Архангельское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Архангельской области в июле 2018 года составило 517,4 млн кВт*ч, что на 1,6 % больше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года, что связано с увеличением потребления предприятий лесопромышленного комплекса и увеличения объемов грузоперевозок РЖД. Температура наружного воздуха по Архангельской области в июле текущего года составила 19,1°С, что на 1,7°С выше температуры июля 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Архангельской области в июле 2018 года осталась на уровне июля прошлого года и составила 432,5 млн кВт*ч.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 4309,5 млн кВт*ч, что на 1,2 % больше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Архангельской области с января по июль 2018 года выработали 3678,2 млн кВт*ч электроэнергии, что на 0,3 % больше выработки электроэнергии за аналогичный период 2017 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Архангельской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составил 631,3 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 84,9 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа" (Архангельское РДУ) создан в 2003 году и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада.

Территория операционной зоны расположена на площади 589,9 тыс. кв. км с населением 1,166 млн человек.

В операционной зоне Архангельского РДУ находятся объекты генерации установленной мощностью 1649,5 МВт. Наиболее крупными из них являются: Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-2, Северодвинская ТЭЦ-1 – ПАО "ТГК-2".

В электроэнергетический комплекс Архангельской области входят также 154 линии электропередачи классом напряжения 220 и 110 кВ, 121 трансформаторная подстанция и распределительное устройство электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 5704,7 МВА.

По отчетным данным, выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны Архангельского РДУ за 2017 год составила – 6,25 млрд кВт*ч, а электропотребление - 7,306 млрд кВт*ч.