Потребление электроэнергии в Ленинградской энергосистеме в июле 2018 года увеличилось на 6,8 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (Ленинградское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июле 2018 года составило 3349,9 млн кВт*ч, что на 6,8 % больше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Это в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха. В.Санкт-Петербурге и Ленинградской области в июле текущего года она составила 20,6 °С, что на 4,4 °С выше температуры июля 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июле 2018 года составила 4692,2 млн кВт*ч, что на 22,6 % больше, чем в июле 2017 года. Увеличение обусловлено ростом выработки электроэнергии Ленинградской АЭС на 62,1 %.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 27176,1 млн кВт*ч, что на 3,1 % больше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с января по июль 2018 года выработали 37260,9 млн кВт*ч электроэнергии, что на 10,3 % больше выработки за аналогичный период 2017 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составила 10084,9 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 3708,2 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 1342,4 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 418,2 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ создан в 2003 году, входит в зону операционной деятельности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 14112,734 МВт. Наиболее крупными объектами генерации являются Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция", Филиал ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС, АО "Интер РАО – Электрогенерация" Филиал "Северо-Западная ТЭЦ", АО "Юго-Западная ТЭЦ", Новоколпинская ТЭЦ АО "ГСР ТЭЦ", а также электростанции филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" - Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5), Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14), Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) и Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22).

В электроэнергетический комплекс г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области входят 637 линий электропередачи класса напряжения 110–750 кВ общей протяженностью 12967,46 км, 385 трансформаторных подстанций и 29 распределительных устройств электростанций высшим напряжением 110–750 кВ с суммарной установленной мощностью трансформаторов 50295,2 МВА.

Территория операционной зоны расположена на площади 87,3 тыс.км2 с населением 7,166 миллионов человек.