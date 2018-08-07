Потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в июле 2018 года уменьшилось на 3,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области (Кольское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в июле 2018 года составило 858,3 млн кВт*ч, что на 3,0 % меньше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года. Это в основном связано со снижением потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями на 16,6 млн кВт*ч, а также с более высокой температурой наружного воздуха. В Мурманской области в июле текущего года она составила 18,5 °С, что на 3,9 °С выше температуры июля 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Мурманской области в июле 2018 года составила 1220,2 млн кВт*ч, что на 7 % меньше, чем в июле 2017 года. Уменьшение выработки электроэнергии в июле 2018 года обусловлено снижением объема выдачи электроэнергии из энергосистемы Мурманской области по межсистемным линиям электропередачи на 64,7 млн кВт*ч., а также уменьшением потребления электроэнергии в энергосистеме Мурманской области на 26,5 млн кВт*ч.

Потребление электроэнергии в январе – июле 2018 года составило 7350,4 млн кВт*ч, что на 0,7 % меньше объема потребления за аналогичный период 2017 года.

Электростанции энергосистемы Мурманской области с января по июль 2018 года выработали 10058,8 млн кВт*ч электроэнергии, что на 2,4 % меньше выработки за аналогичный период 2017 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Мурманской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – июль 2018 года составила 2708,4 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 328,5 млн кВт*ч. В июле этот показатель составил 361,9 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 50,6 млн кВт*ч.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области" (Кольское РДУ) создан в 2003 году и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада.

Территория операционной зоны расположена на площади 144,9 тыс. кв. км с населением 757,6 тыс. человек.

В операционной зоне Кольского РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 3605,9 МВт. Наиболее крупными из них являются: Кольская АЭС – АО "Концерн Росэнергоатом"; Каскад Туломских ГЭС, Каскад Серебрянских ГЭС, Каскад Пазских ГЭС, Каскад Нивских ГЭС, Апатитская ТЭЦ – ПАО "ТГК-1".

В электроэнергетический комплекс Мурманской области входят также 166 линий электропередачи класса напряжения 110 - 330 кВ, 129 трансформаторных подстанций и 23 распределительных устройства электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 11061,8 МВА.