Вячеслав Кравченко провел совещание в "Янтарьэнерго" по вопросам готовности объектов Программы развития и реконструкции сетей Калининградской области

В ходе рабочего визита в Калининградскую область 7 августа на территории Центра управления энергоснабжением "Янтарьэнерго" заместитель министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко провел совещание. О текущем статусе строительства объектов Программы реконструкции и развития сетей региона до 2020 года доложил генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский:

"Все объекты — в высокой степени готовности. Завершаем мероприятия по присоединению Куршской косы к энергосистеме региона, созданию схем выдачи мощности Прегольской и Приморской ТЭС, перевод сетей напряжением 60 киловольт на 110. Этим летом завершили строительство цифровых подстанций 110 киловольт "Морская", "Флотская", "Храброво-2", а также ветроэлектростанции в поселке Ушаково. В областном центре продолжаем осуществлять перевод сетей с устаревшего класса напряжения 0,23 киловольт на 0,4. В рамках соглашения с Правительством Калининградской области до конца года завершим строительство подстанции "Индустриальная" для нужд технологического парка".

В ходе реализации Программы специалисты "Янтарьэнерго" провели реконструкцию диспетчерских пунктов в филиалах компании, в головном офисе создали Центр управления сетями (ЦУС). Выполнение данных мероприятий — один из элементов цифровизации сети, которую сетевая компания завершит к 2021 году. Игорь Маковский продемонстрировал заместителю министра энергетики РФ возможности ЦУС, основное предназначение которого — оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом региона в режиме реального времени.

"Благодарю "Янтарьэнерго" за профессиональную работу по выполнению мероприятия Программы реконструкции и развития сетей региона, все объекты сдаются в срок. Взаимодействие "Интер РАО" и "Янтарьэнерго" в вопросах строительства и технологического присоединения к системе теплоэлектростанций — образец сотрудничества для других энергокомпаний",- заключил Вячеслав Кравченко.

Напомним, Программа была утверждена в июне 2016 года Советом директоров ПАО "Россети" и предполагает до 2020 года комплексную модернизацию, а также строительство новых сетей и подстанций для обеспечения надежного энергоснабжения Калининградской области.