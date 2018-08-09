"Установка на штатное место корпуса реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 запланирована в 2020 году" - глава Росэнергоатома Андрей Петров

Корпус реактора энергоблока №1 ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 планируется установить на штатное место в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) Андрей Петров в ходе рабочей поездки в г. Курчатов (Курская обл.).

По словам А.Петрова в течение этого и следующего, 2019 года на стройплощадке будут выполняться активные работы по возведению конструкций. "И в середине 2020 года мы планируем смонтировать на штатном месте корпус реактора - это основное событие, которое определяет график сооружения всего энергоблока", - отметил глава Росэнергоатома.

9 августа 2018 г. он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном одному из ключевых событий года, – завершению первой крупной технологической операции – это бетонирование фундаментной плиты энергоблока №1 КуАЭС-2. В честь знаменательного события А.Петров, губернатор Курской области А.Михайлов и президент Группы компаний ASE В.Лимаренко заложили памятную капсулу времени.

По словам директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина, поскольку обеспечение безопасности АЭС - фундаментальная основа деятельности компании, сооружение станции замещения осуществляется с использованием самых передовых технологий, относится это и к процессу бетонирования. Каждая партия бетона тщательно тестируется лабораторными методами до и после укладки. В соответствии с технологическими процессами набора бетоном прочности была изменена и схема его укладки (вместо 4-х захваток, применяемых ранее, фундаментная плита разделена на 6 участков бетонирования).

В конструктив фундаментной плиты уложено 16,7 тыс. куб. м самоуплотняющегося бетона, использование которого уже было апробировано при сооружении новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Такой бетон способен растекаться и уплотняться под действием собственного веса без вибрации, сохраняя при этом надежность и однородность состава.

К настоящему времени на площадке сооружения КуАЭС-2 сформирован внешний контур подземной части реакторного здания 1-го энергоблока, где будут размещаться устройство удержания активной зоны реактора ("ловушка расплава"), а также технологические помещения. Кроме того, идет монтаж армоблоков на внутренних и кольцевых стенах объекта.





Энергоблоки №1 и №2 КуАЭС-2 поколения "3+" являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.

Атомные блоки поколения 3+ обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Так, по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования вырос в 2 раза. За счет высокой автоматизации количество персонала сокращено на 30-40%. По сравнению с другими энергоблоками поколения "3+" (энергоблоки №1 и №2 Нововоронежской АЭС (№2 – в стадии сооружения) и №1 и №2 Ленинградской АЭС (№1 находится на этапе освоения мощности, №2 - в стадии сооружения) проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Применен ряд новейших систем безопасности, таких, как "ловушка расплава" активной зоны и система пассивного отвода тепла, позволяющая охлаждать активную зону реактора в отсутствие энергоснабжения за счет естественной циркуляции воздуха. По сравнению с уже построенными энергоблоками поколения 3+ в проекте "ВВЭР-ТОИ" реализован ряд дополнительных мер безопасности. Так, энергоблок рассчитан на землетрясение в 8-9 баллов против 7 баллов в проекте АЭС с ВВЭР-1200.