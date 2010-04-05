Южно-Украинская АЭС заменит конденсатор турбины на энергоблоке №1

"На сегодняшний день смонтированы 10 модулей из 18-ти, ведется сварка модулей между собой, - сообщил заместитель начальника по ремонту турбинного цеха №1 Юрий Свинаренко. - Работы находятся в графике и даже с небольшим опережением сроков".

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС в ходе планово-предупредительного ремонта (ППР) ведутся работы по замене конденсатора турбины. Стартовали они 21 июля и будут выполнены предположительно за 70 суток.

Это заключительный этап, в процессе которого необходимо заменить оставшиеся два корпуса. Первые четыре корпуса были заменены во время ремонтной кампании 2017 года. Это позволило повысить эффективность работы первого "миллионника" на 40-50 МВт.

Особенность замены конденсатора турбоагрегата заключается в большом объеме физических работ. Демонтируются старые модули весом около 590 т, на их место устанавливаются новые. Конденсатор состоит из двух рядов, в состав каждого входит три корпуса (24 модуля). Вес стандартного модуля – 25-30 т, а общий вес одной стороны - порядка 1000 т. Соответственно, в процессе замены применяется индивидуальная система строповки. "Демонтажные работы считаю самой трудоемкой частью, - делится Юрий Свинаренко, - потому что приходится вырезать по одному модулю. Все они соединены между собой по вертикали, горизонтали и по промежуточным камерам, поэтому для ее выполнения требуются специалисты высокой квалификации и применение хорошего инструмента".

Не менее ответственной работой Ю.Свинаренко считает и монтаж нового оборудования. Несмотря на то, что оно предварительно укрупнено (по два модуля), установка его на штатное место и сварка соединений требуют точной выверки и доведения зазоров до минимальных значений.

На Южно-Украинской АЭС, где конденсаторы турбин работают в значительно более жестких условиях по сравнению с другими отечественными станциями, необходимость их замены назрела давно. Объективной причиной сложившейся ситуации является повышенное солесодержание Ташлыкского пруда-охладителя. Новое оборудование, изготовленное Харьковским заводом "Турбоатом", кардинально отличается материалом трубного аппарата – вместо медно-никелевого сплава использована нержавеющая сталь, срок эксплуатации которой 40 лет. Замена материала трубной части конденсатора не только улучшает коррозионную стойкость теплообменного аппарата, но и предотвращает вынос меди в теплоноситель второго контура, повышая надежность работы парогенераторов.

Работа по замене конденсатора турбин для южно-украинских специалистов не новая. Во время предыдущего планово-предупредительного ремонта на втором энергоблоке ЮУАЭС была завершена полная замена конденсатора, которая реализовывалась в два этапа - в периоды ремонтов, начиная с 2015-го по 2017 год. В декабре 2017-го, благодаря комплексу работ, главной из которых была замена конденсаторов турбин энергоблоков №1 и №2, а также повышению тепловой мощности энергоблока №1, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков Южно-Украинской АЭС составил 100,26% (при плановом задании 98,7%).