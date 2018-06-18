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АО "Иркутсккабель" запустил в производство кабели силовые гибкие в изоляции и оболочке из термопластичных эластомеров

АО Иркутсккабель запустил в производство кабели силовые гибкие в изоляции и оболочке из термопластичных эластомеров

10 августа 2018, 14:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: ИРКУТСККАБЕЛЬ

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АО "Иркутсккабель" завершил работы по постановке на производство кабелей с медными жилами для нестационарной прокладки на напряжение 0,38; 0,66 и 1 кВ.

Кабели предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,38; 0,66 и 1 кВ частоты до 400 Гц и на постоянное напряжение 0,66; 1 и 1,5 кВ соответственно. Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют ГОСТ 24334-80.

Кабели изготавливаются с медными многопроволочными токопроводящими жилами 5 класса гибкости по ГОСТ 22483-2012. Изоляция и наружная оболочка кабелей выполнены из термоэластопластов.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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