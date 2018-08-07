Адыгея и Кубань договорились о совместном участии в реализации Стратегии пространственного развития РФ

09.08.2018 в столице Кубани состоялась рабочая встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённая вопросам взаимодействия регионов в транспортной и энергетической сфере в рамках реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

В обсуждении также приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, член Совета Федерации ФС РФ от Адыгеи Олег Селезнёв, заместители губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский и Алексей Копайгородский, официальный представитель Адыгеи при губернаторе Краснодарского края Нальбий Гатагу.

Открывая встречу, Губернатор Кубани поблагодарил Главу Адыгеи за визит, подчеркнув важность этой встречи для перспективного развития обоих субъектов страны. По мнению Вениамина Кондратьева, общие задачи требуют совместных усилий по их решению.

"У нас одна агломерация, одно энергетическое пространство. Инфраструктурные проблемы, которые сегодня есть и в Краснодарском крае, и в Адыгее – они тоже у нас одни. Мы два разных субъекта, но земля у нас общая. Между нашими народами исторически сложились культурные, экономические, дружеские связи. Поэтому, давайте и проблемы преодолевать вместе, как настоящие друзья", - отметил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь Глава Адыгеи подчеркнул, что между республикой и краем налажено тесное взаимодействие в образовании, культуре, социальной сфере, здравоохранении и других отраслях. В минувшем году руководители двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

"Есть проекты, которые интересны и для республики, и для края. Вместе с вами мы должны их отстаивать на федеральном уровне, синхронизировать все наши усилия. С Вениамином Ивановичем мы нашли полное взаимопонимание, теперь наша задача – объединить имеющиеся ресурсы для реализации составленной дорожной карты по снятию инфраструктурных ограничений, развитию единой транспортной системы", - сказал Мурат Кумпилов.

В настоящее время ведётся работа по включению в стратегию пространственного развития Российской Федерации ряда объектов, в которых заинтересованы и республика, и край.

Одним из приоритетных проектов в данной связи является строительство нового 4-х полосного моста через реку Кубань, который соединит п.Яблоновский и г.Краснодар и позволит снять существующую сегодня проблему пробок на въезде в город.

Другим значимым дорожным объектом должно стать строительство дальнего западного обхода г.Краснодара. Включение в проект участка автодороги, соединяющего трассы А-146 "Краснодар-Верхнебаканский" и М-4 "Дон" с западным обходом Краснодара, также позволит снять напряжённость движения при подъезде к кубанской столице со стороны Адыгеи.

Не менее важными в стратегии пространственного развития являются объекты энергетической сферы: строительство новых и реконструкция имеющихся электроподстанций, а также строительство магистральных газопроводов "Компрессорная станция Березанская – Славянск-на-Кубани" и "Анастасиевская - Новороссийск", которые обеспечат необходимые энергоресурсы для дальнейшего развития г.Краснодара и Тахтамукайского района Адыгеи.

Участники совещания отметили, что увеличение энергомощностей и совершенствование дорожной сети повысит не только качество жизни населения обоих регионов, но и инвестиционную привлекательность Адыгеи и Кубани, послужит развитию экономики и, как следствие, более эффективной реализации социальных программ.

Стороны договорились о создании общей дорожной карты для решения задач, поставленных руководством государства в рамках Стратегии пространственного развития РФ.