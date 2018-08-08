Гибкие трубы IWS на объектах спортивного комплекса "Лужники"

Арена "Лужники" стала главной площадкой проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Реконструкция спортивного комплекса, приуроченная к масштабному мероприятию, длилась три года. ГК "ССТ" стала участником проекта, поставив на объекты "Лужников" гибкие трубы IWS для систем пожаротушения.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" в рамках реконструкции "Лужников" поставила на объекты спортивного комплекса 20 км гофрированных нержавеющих груб IWS и 40 тысяч латунных фитингов. Изделия эффективно используются в спринклерных системах пожаротушения.

Олимпийский комплекс страны

На Большой спортивной арене "Лужники" прошли семь интернациональных матчей FIFA 2018. Здесь состоялась торжественная церемонии открытия и закрытия мундиаля, а также яркие матчи российской сборной с командами Саудовской Аравии и Испании.

Олимпийский комплекс "Лужники" — один из крупнейших спортивных комплексов России и мира. Он объединяет более 80 сооружений и объектов, которые раскинулись на 150 гектарах в центре столицы.

За последние годы "Лужники" пережили второе рождение. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу была проведена масштабная реконструкция Большой спортивной арены и обновление всей территории спорткомплекса.

Безопасность в приоритете

При строительстве крупных сооружений отдельное внимание уделяется будущей безопасности посетителей. В рамках реконструкции олимпийского комплекса "Лужники" было принято решение ставить на объекты спринклерные системы пожаротушения с гибкими гофрированными трубами IWS производства ГК "ССТ".

Такие системы представляют собой сеть трубопроводов под потолком, идущих от магистральной водопроводной системы. По гибким подводкам вода поступает в спринклеры — "умные" распылители. Содержащаяся в них запорная стеклянная колба с жидкостью лопается при превышении критической температуры. Через освобожденное пространство в спринклере вода поступает на очаг возгорания.

Конкурентные преимущества

Так как принцип работы спринклерной системы построен на том, что водопроводные сети постоянно находятся под высоким давлением, требования к комплектующим достаточно высокие.

ГК "ССТ" разработала надежные решения для сприклерных систем автоматического пожаротушения. Применение гибких гофрированных труб IWS в качестве подводок к спринклерам обеспечивает легкий монтаж в подвесных потолках, в местах со сложными условиями монтажа и в помещениях, где по регламенту работ запрещена сварка, пайка и другие огнеопасные работы.

Безопасность продукции IWS подтверждается пожарным сертификатом. Благодаря гибкости трубы и специальной быстросборной конструкции фитингов монтаж подводок осуществляется в кратчайшие сроки при высокой надежности монтажа. Не требуется применение специального оборудования или инструмента, кроме обыкновенного роликового трубореза и рожковых ключей.

Гибкие решения со стальным характером

В 2013 году ГК "ССТ" запустила серийное производство гибких гофрированных трубопроводов IWS из высоколегированной нержавеющей стали SS304. Гофрированные трубы прошли испытания на соответствие установленным требованиям в области пожарной безопасности. По результатам испытаний трубопроводы и фитинги IWS рекомендованы для применения в системах автоматического пожаротушения. Вся продукция проходит 100% контроль качества. Срок службы IWS составляет не менее 30 лет.

Принципы, на которых работают спринклерные устройства пожаротушения, сделали это оборудование наиболее распространенным и востребованным благодаря простоте эксплуатации и высокой степени надежности. К основным преимуществам этой системы пожаротушения специалисты относят: круглосуточную готовность к работе, экономию электроэнергии, простую схему устройства и работу в автоматическом режиме. А применение гибких гофрированных труб IWS, разработанных Группой компаний "Специальные системы и технологии", в качестве гибких подводок делает ее еще более надежной и безопасной.

Специально для применения гофрированной трубы IWS в автоматических системах пожаротушения ГК "ССТ" разработала два типа крепления:

• для панелей подвесного потолка (для подводок длиной от 500 мм) предлагается использовать фиксатор из пружинной стали, который фиксирует фитинг подводки с тыльной части потолка;

• для потолка типа Armstrong предлагается использовать систему реечных креплений, которая позволяет жестко фиксировать подводку на направляющих подвесного потолка.

ГК "ССТ" и Чемпионат мира FIFA

"Лужники" — не единственный стадион, оснащенный IWS. Подводки из гофрированной трубы производства ГК "ССТ" в спринклерных системах пожаротушения применяются на стадионах "Самара-Арена", "Стадион Нижний Новгород" и "Волгоград Арена".

Также для мундиаля инжиниринговая компания "ССТэнергомонтаж" (входит в ГК "ССТ") поставила 140 км нагревательных кабелей марки НСКТ для обогрева тренировочных футбольных полей. Обогреваемый газон получили стадион "Олимпиец" в Павловске, который стал штаб-квартирой команды Коста-Рика, стадион "Спартак" в Зеленогорске, принимавший сборную Англии, и его тезка в Ломоносове, закрепленный за игроками Республики Корея на период соревнований.

Еще одним видом участия Группы компаний "Специальные системы и технологии" в прошедшем Чемпионате стал обогрев…тележек с горячим питанием для болельщиков. Ультратонкие нагревательные маты Alumia на фольге доказали свою электробезопасность: они выдержали постоянный контакт с жиром, соусами, приборами при раздаче. Всего на время Чемпионата мира подогревом с Alumia было оснащено 700 тележек.