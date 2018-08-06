Минэнерго России подвело ежемесячные результаты мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов

С 1 июля 2018 года вступили в силу новые правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №543 (далее - Правила).

В соответствии с Правилами Министерством энергетики Российской Федерации осуществляется оценка готовности к работе в отопительный сезон субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее – субъекты электроэнергетики).

Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России, в соответствии с методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №1233, проведена оценка выполнения субъектами электроэнергетики условий готовности к работе в отопительный сезон на основании отчетных данных, поступивших до 01.07.2018.

Результаты оценки опубликованы на официальном сайте Минэнерго России.

Основными причинами невыполнения отдельных условий готовности по объектам генерации являются:

- несоблюдение требований к оборудованию объектов электроэнергетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты;

- эксплуатация на объектах основного оборудования в неудовлетворительном техническом состоянии без проведения необходимых мероприятий.

По объектам электрических сетей:

- эксплуатация силовых трансформаторов классом напряжения 110 кВ и выше в неудовлетворительном техническом состоянии без проведения необходимых мероприятий;

- невыполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики

Стоит отметить, что в настоящее время субъекты электроэнергетики находятся в активной фазе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и проведенная оценка позволяет определить возможные зоны риска для его снижения при проведении необходимых мероприятий.

Ежемесячный мониторинг готовности направлен на предупреждение нарушений энергоснабжения потребителей в период сложных технологических режимов и низких температур.