Новые назначения в АО "Газпром СтройТЭК Салават"

Совет директоров АО "Газпром СтройТЭК Салават" принял решение о кадровых изменениях в компании.

Павел Викторович Погребняков покидает пост генерального директора. С 1 августа 2018 года АО "Газпром СтройТЭК Салават" возглавит Сергей Вячеславович Штепа, ранее руководивший коммерческой дирекцией компании и занимавший должность заместителя генерального директора по развитию направления трубной продукции и изоляционных материалов.

Все решения о данных изменениях направлены на развитие клиентоориентированных дивизионов с сохранением курса на импортозамещение, экcпортоориентированность продукции и развитие компании на новых рынках.



Компания благодарит Павла Викторовича Погребнякова за большой вклад в организационное развитие АО "Газпром СтройТЭК Салават" и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.



Биографическая справка:



Штепа Сергей Вячеславович

Генеральный директор АО "Газпром СтройТЭК Салават".



Родился 19 ноября 1967 г. в г. Москва. В 1995 году окончил Московский коммерческий университет по специальности "Экономист". В 2003 году получил специальность "Юрист" в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.



20.04.2017 по 23.07.2018 гг. – заместитель генерального директора по развитию направления трубной продукции и изоляционных материалов АО "Газпром СтройТЭК Салават".



20.10.2009 по н.в. - генеральный директор АО "МЕТАКЛЭЙ".

10.01.2008 - 19.10.2010 г. - заместитель генерального директора по развитию ОАО "Металлист".

2006 г. - присвоен классный чин государственной гражданской службы 3 класса.

01.11.2000 - 24.12.2007 гг. - помощник депутата Государственной думы созыва 2000 – 2003 гг., 2004-2007 гг.

05.02.1998 - 25.09.2000 гг. - генеральный директор ООО "ТРАНСС", сфера деятельности - поставка техники, ГСМ, инертных материалов предприятиям Российского Дорожного Агентства (РДА).

27.01.1991 - 02.02.1998 гг. - старший менеджер ООО "ЛИГА ТРЕЙД ЛТД", сфера деятельности - импортно-экспортные операции.



В 2008 Сергей Вячеславович Штепа заинтересовался темой разработки композитных полимеров нового поколения. Данная тема обладает высокой инвестиционной привлекательностью, так как полимерные материалы являются самым востребованным материалом во всех областях промышленности. На первом этапе С.В. Штепа самостоятельно осуществлял сбор и анализ информации в данном направлении. Им были изучены все существующие патенты в этой области, были проведены переговоры с ведущими российскими и зарубежными химиками-полимерщиками. Далее для разработки опытных образцов полимеров С.В. Штепой были привлечены ученые из ИНХС РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГУП "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" и МИСиС. На основании первых результатов было решено развивать разработку полимеров, модифицированных природными бентонитовыми силикатами. В октябре 2009 года ООО "УК "РОСНАНО" была одобрена заявка на финансирование проекта АО "МЕТАКЛЭЙ".



Сегодня С.В. Штепа является признанным экспертом в области разработки композитных полимеров. Под его руководством в штате "МЕТАКЛЭЙ" работают исследователи и разработчики высокого класса. В июле 2011 года им было получено положительное заключение ООО "Газпром ВНИИГАЗ" на материалы для изоляции газопроводных труб большого диаметра. В 2015 году ООО "УК "РОСНАНО" уступило свою долю ПАО "Газпром".