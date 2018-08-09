Рязанский филиал МРСК Центра и Приволжья принял участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Приокского управления Ростехнадзора

Руководство филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" приняло участие в публичном обсуждении результатов результатов правоприменительной практики в 2017 году и за первое полугодие 2018 года Приокского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического.

В мероприятии приняли участие Губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Олег Харивский, руководитель Приокского управления Ростехнадзора Василий Челенко, представители органов прокуратуры, общественных объединений, руководители энергоснабжающих и теплосетевых организаций Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской и Тульской областей.

Мероприятие прошло в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", которая реализуется на площадке Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Приокского управления Ростехнадзора направлены на то, чтобы обеспечить взаимодействие с бизнесом в процессе реформы.

Кроме того, одной из важных тем, поднимаемых на публичных слушаниях, стала подготовка к предстоящему отопительному сезону. "Рязаньэнерго" постоянно ведет работу по взаимодействию с органами Ростехнадзора в области проведения надзорной и инспекционной работы по содержанию электроустановок, зданий и сооружений, проведения технического освидетельствования электроустановок, вновь построенных и реконструированных объектов предприятия.

"Благодаря высокой квалификации инспекторов Ростехнадзора проверки по контролю над состоянием уровня эксплуатации электроустановок представляют собой не формальное мероприятие, а детальное и качественное обследование, - прокомментировал директор филиала "Рязаньэнерго" Михаил Подлягин. - Своевременное устранение выявленных нарушений помогает снизить риск технологических отключений, травмирования персонала и сторонних лиц, а также являющегося залогом надежного электроснабжения потребителей региона".