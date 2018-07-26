С днем рождения "ЭЛКАТ"

У нас замечательный повод для торжества – 6 августа исполнилось 30 лет предприятию группы компаний "Москабельмет".

В 1988 году на базе прокатного цеха завода "Москабель" образовался "Элкат". От всей души поздравляем завод, желаем процветания, достижения всех поставленных целей и успешной работы на долгие годы, а дружному коллективу – крепкого здоровья, дальнейшего развития и отличного настроения в этот прекрасный день.



Мы гордимся работой предприятия группы компаний и выражаем благодарность всем сотрудникам компании за проделанную работу. Благодаря вам предприятие сегодня является одним из ведущих производителей медной катанки и проволоки в России.

В ближайшие дни, на официальной странице в facebook.com мы открываем новую рубрику #увидетьсвоимиглазамимкм, в которой поделимся исключительными особенностями предприятий группы компаний "Москабельмет".