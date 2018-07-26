 
Подписаться на новости
Новости компаний

С днем рождения "ЭЛКАТ"

С днем рождения ЭЛКАТ

10 августа 2018, 14:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКАТ

Обсудить на форуме

341 просмотр

У нас замечательный повод для торжества – 6 августа исполнилось 30 лет предприятию группы компаний "Москабельмет".

В 1988 году на базе прокатного цеха завода "Москабель" образовался "Элкат". От всей души поздравляем завод, желаем процветания, достижения всех поставленных целей и успешной работы на долгие годы, а дружному коллективу – крепкого здоровья, дальнейшего развития и отличного настроения в этот прекрасный день. 

Мы гордимся работой предприятия группы компаний и выражаем благодарность всем сотрудникам компании за проделанную работу. Благодаря вам предприятие сегодня является одним из ведущих производителей медной катанки и проволоки в России. 

В ближайшие дни, на официальной странице в facebook.com мы открываем новую рубрику #увидетьсвоимиглазамимкм, в которой поделимся исключительными особенностями предприятий группы компаний "Москабельмет". 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости компаний
Гибкие трубы IWS на объектах спортивного комплекса
Новые назначения в АО
Спартакиада работников ООО
IEK GROUP представляет светодиодные светильники ДПО IEK® с оптико-акустическим датчиком
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно