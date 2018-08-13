Гудермесские РЭС возглавил новый начальник Абдулкадыр Чалаев

Гудермесские районные электрические сети АО "Чеченэнерго" возглавил Абдулкадыр Чалаев. Об этом сообщила пресс-служба АО "Чеченэнерго".

Нового и.о. начальника Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") Абдулкадыра Чалаева представил на очередном заседании оперативного штаба по развитию электроэнергетики руководитель штаба, Советник Главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

- Вам вверяется один из самых сложных участков, - отметил Адам Делимханов. – В ближайшее время мы ждем от вашей работы действенных результатов.

Гудермесским РЭС под руководством Абдулкадыра Чалаева предстоит существенно снизить потери электроэнергии в сетях – по итогам 7 месяцев этот показатель составил 31,19%; увеличить собираемость платежей – суммарный долг всех категорий потребителей в районе –порядка 98 млн рублей, из которых почти 94 млн рублей приходится на население. Всего в зоне ответственности Гудермесских РЭС – 18 961 потребителей, порядка 100 юридических и 678 абонентов коммерческого сектора.

Коллективу районных электрических сетей Абдулкадыра Чалаева представили и.о. управляющего директора АО "Чеченэнерго" Х. Эдиев и заместитель управляющего директора Общества С-А. Кайсаров.

- С проблемными направлениями я уже ознакомлен, руководитель оперативного штаба Адам Делимханов определил ключевые направления, - отметил Абдулкадыр Чалаев. – Приложу все усилия, чтобы наладить работу РЭС и поднять ее на должный уровень. Надеюсь, результат не заставит себя долго ждать.