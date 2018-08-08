В Объединенной энергосистеме Северо-Запада зафиксирован новый летний максимум потребления мощности

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада), 10 августа в 11:00 в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада при среднесуточной температуре наружного воздуха 22,4 ºС зафиксирован новый исторический летний максимум потребления мощности в объеме 10 224 МВт. Это на 32 МВт выше летнего максимума 26 июня этого года и на 280 МВт превосходит предыдущий рекорд, установленный 27 июня 2011 года.

На рост потребления мощности в основном повлияла высокая температура наружного воздуха. В день прохождения максимума потребления мощности превышение фактической среднесуточной температуры по ОЭС Северо-Запада над среднемноголетними значениями составило 6,9 ºС.

В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема региона функционировала стабильно. Специалисты ОДУ Северо-Запада заранее провели расчеты прогнозного значения максимума потребления мощности в ОЭС Северо-Запада для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с этим прогнозом заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во время летних максимумов нагрузки.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО "СО ЕЭС" региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского — Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада — 1 533,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн. человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образует 141 электростанция (в том числе 113 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 23,8 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2018).