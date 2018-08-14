 Энергетики "Липецкэнерго" тянут через реку Дон сверхлегкий кабель
 
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Энергетики "Липецкэнерго" тянут через реку Дон сверхлегкий кабель

Энергетики Липецкэнерго тянут через реку Дон сверхлегкий кабель

14 августа 2018, 16:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

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Филиал МРСК Центра "Липецкэнерго" в текущем году реконструирует переход через реку Дон двухцепной ВЛ -110 кВ "Донская".

Сложность данной реконструкции заключается в значительной протяженности перехода - более 800 метров, а также невозможностью замены анкерных опор. Они расположены в границах особо охраняемой территории заповедника “Галичья гора“. Единственным возможным решением стал монтаж инновационного провода с композитным сердечником. В нем используется гибридный композитный материал с высокопрочными карбоновыми нитями, за счет особых свойств которого обеспечивается минимальный провис провода при нагреве. По сравнению с проводом АС при том же диаметре это позволяет удвоить номинальный ток, а значит, увеличить пропускную способность линии в два раза; композитный сердечник имеет низкий коэффициент теплового расширения, обеспечивает более высокую прочность провода, меньшие стрелы провеса, предоставляя возможность увеличивать длину пролетов линии.

В настоящее время разработана проектная документация на реконструкцию данного перехода, проводятся подготовительные работы к проведению строительно-монтажных работ.

Современные технологии будут применяться в ремонте высоковольтной линии 110кВ "Лебедянь". Она обеспечивает электроэнергией Лебедянский, Данковский и Краснинский районы. Здесь старые железобетонные опоры меняют на композитные. Они обладают диэлектрическими свойствами, очень прочны и долговечны. На линии "Лебедянь" также заменят 37 километров грозозащитного троса на современный, не подверженный коррозии. Срок его службы не менее 50 лет. На линии будут установлены индикаторы коротких замыканий.

- Впереди у нас реконструкция ещё нескольких важных объектов электросетевого комплекса Липецкой области. Помимо линии "Лебедянь" нам предстоит реконструировать ВЛ 110 кВ "Лутошкино" и "Двуречки". Они снабжают электроэнергией Краснинский и Грязинский район. Это более 60 километров провода и десятки опор. Такие масштабные ремонты помогут региону уверенно, без чрезвычайных ситуаций пережить зимний период. И наша компания приложит максимум усилий, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок, - сообщил заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Сергей Дмитриев.

За первое полугодие Липецкэнерго реконструировал 68 километров высоковольтных линий, ввела мощность на 5,10 МВА. В электросетевой комплекс региона филиал МРСК Центра вложил уже больше 250 миллионов рублей.

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