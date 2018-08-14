Энергетики "МРСК Урала" ведут масштабную реконструкцию ЛЭП 110 кВ в Златоустовском городском округе

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" реализуют очередной этап реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Златоуст - Таганай" в Златоустовском городском округе Челябинской области. Рабочее совещание на производственной площадке провел заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Урала" Антон Дьячков.

Две воздушные линии электропередачи: ВЛ 110 кВ "Таганай – Златоуст 3" и ВЛ 35 кВ "Уржумка тяга - Златоуст тяга", - построены в прошлом веке (соответственно, в 1932-м и в 1939-м году) и проходят по труднодоступной горной и лесной местности со сложным рельефом и большими перепадами высот.

В ходе реконструкции энергетики выполнят работы по демонтажу отслуживших свой срок деревянных опор и установке новых - металлических и железобетонных, а также произведут замену 23,5 км провода и грозозащитного троса, линейной изоляции и арматуры.

В настоящее время специалисты Златоустовских электрических сетей установили 28 опор на ВЛ 110 кВ "Таганай – Златоуст 3". До конца 2018 года будет произведен монтаж 46 железобетонных и металлических опор и порядка 3 км провода.

Инвестиционный проект "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Златоуст - Таганай", реализация которого завершится в 2019 году, предусматривает также монтаж нового участка протяженностью 7,5 км совместной подвески проводов ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ на двухцепных опорах.

По итогам осмотра электросетевых объектов заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Урала" Антон Дьячков положительно оценил ход реконструкции, подчеркнув важность выполнения всех запланированных мероприятий в срок и в четком соответствии с графиком, а также важность их своевременного ввода в эксплуатацию. Реконструкция ЛЭП позволит значительно повысить надежность транзита электроэнергии от подстанции "Златоуст-500" до крупных потребителей, таких как ОАО "Златоустовский электрометаллургический завод" и ОАО "РЖД", а также повысить надежность и качество электроснабжения жителей и социально-значимых объектов Златоустовского городского округа.

Все работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". Общая сумма вложений энергокомпании в масштабную реконструкцию составит более 115 млн. рублей.