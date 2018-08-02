В Ленэнерго ознакомились с новыми разработками от великолукских инженеров ЗЭТО

ПАО "Ленэнерго" провело очередной День презентаций, на котором крупнейшие производители электротехнического оборудования представили коммутационную аппаратуру на 35-110 кВ.

Специалисты ЗАО "ЗЭТО" совместно с региональным представительством ООО "Лик-94" выступили с презентацией на тему "Применение пружинно-гидравлического привода ППрГ-2 для выключателя ВГТ-110. Привод ПД-14К для разъединителей ОРУ цифровых подстанций".

Пружинно-гидравлические привода серии ППрГ – одна из последних разработок завода – это новый тип приводов для коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией. Аппараты обладают высокой надежностью, быстродействием и стабильностью собственного времени отключения. Благодаря автоматическим устройствам электрообогрева шкафа и наличию антиконденсатного обогрева, приводы работают в любых климатических условиях.

Привод ПД-14К – это развитие линейки приводов разъединителей ПД-14 в части адаптации к применению в интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС), что позволяет применять аппараты ЗАО "ЗЭТО" в составе полностью цифровых подстанций.

Всего в мероприятии приняли участие представители девяти компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области. В рамках заседания производители рассказали о новых разработках, внедренных инновационных решениях.

Дни презентаций проводятся ПАО "Ленэнерго" с 2014 года. Цель мероприятия – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе.