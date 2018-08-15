Филиал "Кировэнерго" приобрел мульчерную технику для расчистки просек под линиями электропередачи

Кировские энергетики уже много лет активно используют мульчерную технику при расчистке просек ВЛ. Этот механизированный способ значительно экономит время, позволяя задействовать живую рабочую силу в других видах работ. До настоящего времени филиал располагал шестью тракторами с мульчерной навеской, которые закреплены за тремя производственными отделениями: Северными, Южными и Западными электрическими сетями. В случае необходимости использования этой спецтехники на территории других двух производственных отделений энергетикам приходилось перегонять ее на значительные расстояния.

Теперь трактор с мульчерной навеской будет в Яранских и в Вятско-Полянских электрических сетях. Кроме того, две дополнительных единицы техники направят в Северные электрические сети – самое большое производственное отделение "Кировэнерго", где большая часть линий электропередачи проходит по лесному массиву. Таким образом, все пять производственных отделений филиала получат в свое распоряжение современную технику для расчистки трасс ВЛ.

Работа трактора с мульчерной навеской имеет по сравнению с другими способами расчистки просек ряд преимуществ. Эта техника обладает высокой производительностью и заменяет труд целой бригады. Кроме того, использование такого оборудования не наносит вред экологии. Трактор с мульчерной навеской измельчает кустарниковую растительность и деревья диаметром до 8 см, превращая их в щепу и перемешивая с поверхностным слоем почвы.

Напомним, что качественное и своевременное удаление растительности вдоль ВЛ является ключевым условием безаварийного работы электросетевого комплекса, поэтому энергетики уделяют расчистке и расширению просек особое внимание.