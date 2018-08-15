 Филиал "Кировэнерго" приобрел мульчерную технику для расчистки просек под линиями электропередачи
 
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Филиал "Кировэнерго" приобрел мульчерную технику для расчистки просек под линиями электропередачи

Филиал Кировэнерго приобрел мульчерную технику для расчистки просек под линиями электропередачи

15 августа 2018, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО

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Автопарк филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" пополнился четырьмя новыми тракторами МТЗ-2022 с мульчерной навеской. Эта спецтехника поможет энергетикам в решении производственных задач по расчистке и расширению трасс воздушных линий (ВЛ).

Кировские энергетики уже много лет активно используют мульчерную технику при расчистке просек ВЛ. Этот механизированный способ значительно экономит время, позволяя задействовать живую рабочую силу в других видах работ. До настоящего времени филиал располагал шестью тракторами с мульчерной навеской, которые закреплены за тремя производственными отделениями: Северными, Южными и Западными электрическими сетями. В случае необходимости использования этой спецтехники на территории других двух производственных отделений энергетикам приходилось перегонять ее на значительные расстояния.

Теперь трактор с мульчерной навеской будет в Яранских и в Вятско-Полянских электрических сетях. Кроме того, две дополнительных единицы техники направят в Северные электрические сети – самое большое производственное отделение "Кировэнерго", где большая часть линий электропередачи проходит по лесному массиву. Таким образом, все пять производственных отделений филиала получат в свое распоряжение современную технику для расчистки трасс ВЛ.

Работа трактора с мульчерной навеской имеет по сравнению с другими способами расчистки просек ряд преимуществ. Эта техника обладает высокой производительностью и заменяет труд целой бригады. Кроме того, использование такого оборудования не наносит вред экологии. Трактор с мульчерной навеской измельчает кустарниковую растительность и деревья диаметром до 8 см, превращая их в щепу и перемешивая с поверхностным слоем почвы.

Напомним, что качественное и своевременное удаление растительности вдоль ВЛ является ключевым условием безаварийного работы электросетевого комплекса, поэтому энергетики уделяют расчистке и расширению просек особое внимание.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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