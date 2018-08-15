Определены первые информационные партнеры юбилейного конгресса

К середине августа определились первые информационные партнеры XV, юбилейного, Международного конгресса "Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий".

Поддержку конгрессу оказывают: журналы "Вести в электроэнергетике", "Водоснабжение и санитарная техника", "Нанотехнологии в строительстве", "Рынок электротехники", "Промышленный вестник", "Трубопроводная арматура и оборудование", "ЭнергоЭксперт" и "Электротехнический рынок", газета "Энергетика и промышленность России", порталы Build.ru, Energoatlas.ru, energoeffekt.info, Refrigeration Portal, RusCable.ru, ГИС-Профи, Иннокор, международный интернет-ресурс для проектировщиков "Проектант", "Строительный эксперт", "ТехЭксперт", ЭнергоСовет.ru, информационные агентства Elec.ru, МОНИТОР, "Строительный бизнес", а также Информационная система по теплоснабжению "РосТепло", Институт современных специальностей.

Напомним, что постоянными генеральными медиа-партнерами конгресса являются журналы "Инженерные системы" и "Мир Климата".

Как всегда генеральный информационный партнер форума – Агентство Строительных Новостей ASN-Info – газета "Строительный Еженедельник", а генеральный Интернет-партнер - портал TopClimat.ru.

Напоминаем, что стать участником конгресса можно, пройдя по ссылке: https://energoeffektxxi2018.ticketforevent.com.





Для справки:

Международный конгресс "Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий" пройдет 14 ноября 2018 года в отеле "Park Inn Прибалтийская".

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС "АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД" и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы "Мир Климата" и "Инженерные системы".

Генеральный информационный партнер – агентство "АСН-инфо" - газета "Строительный еженедельник".

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Энергоэффективность. XXI век