МОЭСК: консолидация электросетей позволит на 25% повысить надежность электроснабжения в западном Подмосковье

Филиал "Западные электрические сети" (ЗЭС) ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") успешно реализует программу по объединению электросетевых активов. В 2018 году западный филиал компании принял от сторонних организаций для последующего обслуживания 90 объектов распределительной сети (РС) суммарной мощностью порядка 5 МВА, а также более 27,5 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

С 2013 по 2017 гг. западный филиал консолидировал 1980 объектов РС мощностью более 187 МВА и около 1000 км ЛЭП, что составляет порядка 10 % от общего объема электросетевого хозяйства ЗЭС.

Наибольшее количество принятых для последующего обслуживания электроустановок расположено в г.о. Истра, Можайском г.о., Рузском г.о., Одинцовском районе, что в значительной степени позволило повысить надежность и качество электроснабжения потребителей данных территорий.

"Одна из основных задач энергетиков МОЭСК – обеспечение потребителей качественной электроэнергией, в том числе путем развития электросетевого комплекса и модернизации оборудования. Решить задачу в условиях старения существующего абонентского оборудования было трудно, однако стало возможным благодаря программе по консолидации сетевых активов. В результате объединения сетей и их дальнейшей реконструкции удастся снизить повреждаемость сетей как минимум на 25 %", - отметил директор Западных электрических сетей Дмитрий Битней.

Проводимая в МОЭСК целенаправленная программа по консолидации сетей дает возможность улучшить состояние электросетевого хозяйства на территории деятельности филиала, повысить надежность электроснабжения, а также создать благоприятные условия для присоединения к сетям новых потребителей.