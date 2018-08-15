Механические испытания на СПЕЦКАБЕЛЕ проводятся с помощью машины Z010

Испытания кабельной продукции на заводе СПЕЦКАБЕЛЬ теперь проводятся с помощью новой универсальной машины Z010, предназначенной для измерения нагрузок и деформации при тестировании материалов на растяжение и сжатие.

Принцип действия испытательной машины основан на преобразовании электрической энергии приводом в линейное перемещение траверсы и соответствующую нагрузку, прикладываемую к образцу. Деформации в исследуемом изделии преобразуются тензорезисторным датчиком в электрический сигнал.

Машина состоит из:

основания (на нем закреплены нагружающая рама и направляющие колонны с подвижной и неподвижной траверсами, захватами образца на траверсах);

привода подвижной траверсы;

датчика силы;

датчика перемещения подвижной траверсы;

электронного блока управления.

Образец для испытания закрепляется в захватах подвижной и неподвижной траверс. Скорость перемещения подвижной траверсы задается с помощь электронного блока управления. Нагрузка, прикладываемая к испытываемому образцу, измеряется тензорезисторным датчиком.

Диапазон перемещения подвижной траверсы зависит от высоты рамы и испытательных приспособлений. Он измеряется датчиком перемещения. Значения силы и перемещения отображаются на дисплее компьютера. Электронный блок необходим для управления режимами работы машины, обработки, сравнения, отображения и передачи значений силы и деформации на внешние устройства.

Z010 укомплектована двумя датчиками силы - на 10 кН и 200 Н. Захваты комплектуются различными зажимами. Это позволяет проводить механические испытания таких образцов, как проволока, кабель, изоляция и оболочка в виде трубок и пластин.

Для измерения деформации имеется бесконтактный датчик videoXtens. Он оснащен цифровой камерой и программным обеспечением для захвата изображения и обработки результатов, а также светодиодной лампой для подсветки меток.

Испытательная машина позволяет определять следующие физико-механические характеристики кабелей, кабельных сборок и соединителей:

прочность, относительное удлинение, спад нагрузки и модуль деформации материалов изоляции, оболочки, защитного шланга;

временное сопротивление и относительное удлинение токопроводящей жилы;

стойкость кабелей к растяжению и раздавливанию;

адгезию изоляции к ТПЖ;

стойкость кабельной сборки к растягивающему усилию;

усилие удержания центрального контакта в соединителе.

Собственный испытательный центр кабельного завода "Спецкабель" оснащен передовой техникой, позволяющей вести научную работу на мировом уровне. Это, в свою очередь, помогает нашим сотрудникам составлять рекомендации по эксплуатации изделий, проверять качество кабелей и кабельных сборок.