14 августа на АО "ЧЭАЗ" с рабочим визитом побывали представители ПАО "ЛУКОЙЛ" и региональных управлений ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети". В рамках трехдневной программы делегация посетила несколько предприятий электротехнического кластера Чувашии.

С продукцией ЧЭАЗ гости хорошо знакомы. Корпорация ЛУКОЙЛ использует оборудование Чебоксарского электроаппаратного завода - как релейную защиту, так и низковольтные устройства - на своих объектах почти во всех регионах России. "Исключение составляет разве что Калининградская область, – отметил начальник управления энергоэффективности и энергообеспечения ПАО "ЛУКОЙЛ" Евгений Фролов. - Неслучайно сегодняшнюю делегацию мы составили в основном из представителей технических служб региональных управлений, у них есть прекрасная возможность напрямую пообщаться с разработчиками и техническими специалистами ЧЭАЗ".

Более 80 % объектов электроэнергетики сегодня до сих пор защищают электромеханические реле. Представители ЛУКОЙЛА заинтересованы в современных изделиях для объектов, но сбрасывать со счетов проверенные временем решения считают неправильным. ЧЭАЗ готов полностью удовлетворять потребности заказчиков в данном направлении производства. В этом гости убедились, посетив инженерно-производственный комплекс "Реконт". Сегодня в его номенклатуре - более 50 тысяч наименований электромеханических реле, и они уверенно держат репутацию одних из самых надежных устройств РЗА.

"Наша ТЭЦ основана в 1936 году, у нас стоит релейное оборудование производства ЧЭАЗ 70-80 годов выпуска, сбоев нет, отлично работает. Сейчас мы начинаем модернизацию, поэтому рассматриваем сегодняшнее мероприятие как хорошую возможность поближе познакомиться с ЧЭАЗ", – отметил заместитель начальника технической службы производственного подразделения ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети" Руслан Узденов.

В рамках делового мероприятия предприятие представило гостям современные разработки в сфере РЗА. С 2004 года ЧЭАЗ выпускает устройства микропроцессорной защиты, которые сегодня используются в оснащении традиционных и цифровых подстанций. Делегация побывала на производственных площадях, выпускающих щитовое оборудование, преобразовательную технику, ознакомилась с возможностями мощной испытательной базы, которая позволяет поставлять заказчику продукцию высокой заводской готовности. При этом предприятие всегда готово предложить потребителю как традиционные, типовые, так и специфические решения. И такой гибкий подход, направленный прежде всего на удовлетворение их интересов, представители эксплуатирующих организаций не могли не отметить.

"Несмотря на то, что нашу продукцию подразделения ЛУКОЙЛа используют давно, многие участники делегации сегодня у нас побывали впервые, – сказал заместитель директора инженерно-производственного комплекса микропроцессорных устройств РЗА АО "ЧЭАЗ" Алексей Гаврилов. – То, что раньше много раз было презентовано нашими специалистами в виде рекламных буклетов и каталогов, сегодня было представлено вживую: гости увидели, как производятся терминалы защиты, убедились, что технологии соответствуют необходимым стандартам, что наша производственная и научно-техническая база позволяют выпускать высокоинтеллектуальное оборудование".

Высокую конкуренцию среди производителей электротехнической продукции в Чебоксарах представители ЛУКОЙЛа рассматривают как отличную среду, которая позволяет поддерживать качество выпускаемой продукции на высоком уровне. А это, действительно, основа для использования ее в проектах на ближайшую перспективу.

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики