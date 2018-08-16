Ульяновская область идет в авангарде развития ветроэнергетики в России

В ближайшее время в Ульяновской области начнет действовать уже второй ветропарк – в нем планируется установить 14 ветротурбин по 3,6 МВт каждая. Еще 5-6 станций общей мощностью 250 МВт планируется ввести в эксплуатацию к 2020 году. Одновременно в Ульяновске будет открыт учебный центр по подготовке квалифицированных специалистов – они будут работать на уникальном предприятии, которое будет запущено в конце 2018 года. Речь идет о производстве лопастей для ветрогенераторов. Кимал Юсупов, гендиректор ООО "Вестас МэньюфэкчурингРус", сообщил, что на создание нового производства будет направлено инвестиций на сумму более 1 млрд рублей.

По словам Сергея Морозова, губернатора Ульяновской области, в регионе "с нуля" создается новая отрасль экономики. Он рассказал, что руководство компании "Вестас" подписало с областью специальный инвестиционный контракт при участии Министерства промышленности и торговли РФ на сочинском форуме. Также компания взаимодействует с Ульяновским государственным техническим университетом и начинает подготовку кадров на площадке наноцентра – уже до конца текущего года будет создано почти 200 рабочих мест.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, назвал ульяновский проект своевременным и необходимым. Эксперт подчеркнул: в России сегодня выпускают лишь солнечные батареи, а с ветрооборудованием есть серьезные проблемы. Страна остро нуждается в собственных производствах оборудования для выработки альтернативной энергии. Развитие отрасли именно в Ульяновске происходит потому, что регион имеет адекватный инвестиционный климат, позволяющий наладить в области это производство. "Неслучайно подписанное между "Роснано", финской компанией "Фортум", датской фирмой "Вестас" и губернатором Ульяновской области соглашение рассчитано не только на устройство ветропарка, но и на производство оборудования и учебного центра".

Ветроэнергетика, продолжил Сергей Пикин, развивается в мире мощными темпами – в ВИЭ вкладывается значительная часть инвестиций, гораздо большая, чем в газовую, угольную или атомную сферы. Он считает, что Россия заинтересована, прежде всего, в оптимальном для страны производстве и налаживании своего оборудования, хотя по мировым меркам – это минимальный масштаб. Особенно Сергей Пикин отметил создание учебного наноцентра в Ульяновске, поскольку кадры – это наиболее чувствительное место для России: "Любая кадровая подпитка, варианты, связанные с выращиванием своих мастеров, всегда положительно сказываются на самой отрасли".

Зампредседателя Комитета ГД РФ по энергетике Павел Завальный заявил, что "ветровая энергетика очень нужна и вполне целесообразна в энергоизолированных зонах, существующих за счет дизельной энергетики – это наши северные широты, Дальний Восток, Сибирь. Там использование дизель-генератора очень дорого обходится – доходит до 50-80 рублей киловатт-час. А ветроэнергетика позволяет существенно экономить дизельное топливо".

По словам депутата, важность ульяновского проекта в том, что все производство будет сосредоточено непосредственно в регионе – локализация, в соответствии с требованиями, составит не менее 65%. Тем самым в области будет решаться важнейшая задача по освоению спецтехнологий и производства оборудования. Перед страной поставлена цель выйти на мировые рынки альтернативной энергетики.

Павел Завальный отметил, что Ульяновская область проявила заинтересованность к проекту, а также обладает хорошим научным потенциалом и производственными мощностями. Есть и производители, и собственники предприятий с потенциальными возможностями для развития этой сферы энергомашиностроения.

Business-post.ru