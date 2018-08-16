В Волгограде на Алюминиевом заводе завершили строительство комплекса по производству обожженых анодов

Проект будет запущен уже осенью. Мощность фабрики составит порядка 104 тысяч тонн обожженных анодных блоков в год.

Как сообщили ИА "Волга-Каспий" в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, ВгАЗ завершил строительство всех объектов в рамках подготовки к запуску "анодной фабрики". В рамках реализации проекта была модернизировани имеющаяся инфраструктура и построены новые объекты. Комплекс по производству обожженых анодов будет запущен уже осенью.

Так, в ходе реализации проекта были реконструированы и модернизированы отделения обжига, цеха анодной массы и прокалочного отделения. Кроме того, построены смесильно-прессовое, обжиговое, котельное, турбинное отделения, а также смонтированы газоочистные установки, созданы необходимые объекты инфраструктуры.

- РУСАЛ на протяжении последних десяти лет является генератором и разработчиком инновационных технологий в сфере производства алюминия, направленных, в том числе, и на повышение сырьевой безопасности компании, - отметил технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн. - На сегодняшний день на базе Волгоградского алюминиевого завода создается современное, энергоэффективное и экологически чистое производство обожжённых анодных блоков, не имеющее аналогов в стране, которое является частью этой стратегии.

При реализации проекта были разработаны оригинальные технические решения, позволяющие максимально использовать существующие объекты и инфраструктуру предприятия. Так, в корпусе электролиза была построена печь для обжига анодов, а в прокалочном комплексе благодаря уникальным технологичным решениям налажено производство прокаленного кокса КЭП-2, при этом была увеличена производительность печи на 25%.

Помимо этого, проведена модернизация существующей газоочистки электролизного производства для очистки отходящих газов печи обжига анодов. Для обеспечения максимальной энергоэффективности работы комплекса была разработана система по использованию тепла прокалочного отделения. Оно служит для дополнительной выработки тепловой и электроэнергии. Все проектные решения обеспечивают максимальную экологичность будущего производства.

- Организация нового производства на ВгАЗе с выпуском необходимой для функционирования алюминиевых заводов России конкурентоспособной продукции – это большой вклад в повышение конкурентоспособности российского бизнеса на внутреннем и внешнем рынках, - подчеркнул председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков. – Кроме того, это серьезный стимул для дальнейшего развития экономики региона.

Запуск проекта произойдет осенью. Объем производства составит порядка 104 тысяч тонн обожженных анодных блоков в год.

"Волга‑Каспий"