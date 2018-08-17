Благодарственное письмо получил заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Оренбургэнерго"

На имя заместителя генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директора филиала "Оренбургэнерго" пришло благодарственное письмо Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

"За профессиональную и своевременную помощь в ликвидации последствий урагана 3 июля 2018 года в Цильнинском районе Ульяновской области", — говорится в тексте письма, подписанного Министром промышленности строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Дмитрием Вавилиным.

3 июля 2018 года в результате шквалистого ветра, пронесшегося по территории Ульяновской области, были повреждены три воздушные линии электропередачи 110 кВ. На помощь ульяновским энергетикам незамедлительно прибыли бригады из разных филиалов ПАО "МРСК Волги", в том числе специалисты Центрального производственного отделения филиала "Оренбургэнерго".

Слаженная работа энергетиков, не прерывающаяся даже ночью, позволила в кратчайшие сроки заменить 10 опор 110 кВ, произвести подвеску провода и полностью восстановить поврежденные линии. Всего в аварийно-восстановительных работах в Цильнинском районе было задействовано 14 бригад и 47 единиц спецтехники. Все работы осуществлялись в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и местными администрациями.