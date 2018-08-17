В Краснодаре определили лучший студенческий энергетический отряд

По итогам смотра-конкурса победу одержала команда "Энергия Кубани" из Кубанского государственного аграрного университета. Заслуженное "серебро" завоевал студенческий отряд "Энергетики" из Армавирского механико-технологического института.

На третьем месте – бойцы студотряда "Энергия молодости" из Лабинского социально-технического техникума. Все победители получили дипломы, призы и памятные подарки. Право называться лучшим студенческим отрядом оспаривали пять команд из Краснодара, Армавира, Лабинска и Славянска-на-Кубани.

Соревнования проходили 15-16 августа на базе учебно-тренировочного полигона Энергетического института повышения квалификации Кубаньэнерго.

В церемонии награждения приняли участие главный инспектор регионального управления технического надзора Юга – филиала "Россети" Валерий Хунагов, начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования "Кубаньэнерго" Иван Трепутин, первый проректор Энергетического института повышения квалификации "Кубаньэнерго" Тамара Пономаренко и проректор по развитию энергоинститута Анатолий Куркаев.

Организационную поддержку и помощь в проведении мероприятий оказало региональное управление технического надзора Юга – филиал "Россети" – Центр технического надзора в лице директора Федора Жукова.

"Впервые компания Кубаньэнерго организовала летний трудовой сезон для стройотрядов в 2014 году. Первый отряд состоял из 10 человек. На сегодняшний день у нас трудится свыше 70 человек в составе пяти отрядов.

Это говорит о заинтересованности и существующей потребности в данной работе как со стороны высших и средних технических учебных заведений, так и нашей энергокомании.

Тот опыт, который студенты получают в период трудового сезона, будет иметь огромное значение в дальнейшем, в том числе при трудоустройстве", – подчеркнул Иван Трепутин.

В рамках соревновательной программы также были определены лидеры в номинации "Лучший по профессии". Ими стали студенты-участники, которые показали лучшие личные результаты в каждой из компетенций.

В компетенции "Лучший учетчик электрической энергии" наибольшее количество баллов набрал Денис Лось ("Молния"). В компетенции "Лучший кабельщик" лавры победителя заслуженно достались Вадиму Ткаченко ("Энергия Кубани"), а "Лучшим релейщиком" стал Никита Кудинов ("Энергия молодости").

Программа конкурса включала в себя шесть этапов: монтаж трехфазной системы учёта электроэнергии выносных приборов учета, тушение низового пожара, монтаж соединительной муфты на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, оказание первой помощи пострадавшему, монтаж и наладка устройств релейной защиты и автоматики, а также проверка знаний действующих нормативно-технических документов.

Перед началом состязаний был проведен смотр защитных средств, приспособлений и инструмента.

Проведение соревнований профессионального мастерства – традиционно является одной из наиболее эффективных форм профессиональной подготовки будущих специалистов отрасли электроэнергетики и проводится в Кубаньэнерго с целью повышения престижности труда сотрудников рабочих профессий.

ki-news.ru