Бригады "Тюменьэнерго" перевыполнили план учений

Группировка "Тюменьэнерго" значительно перевыполнила первоначальное задание всероссийских учений компании "Россети" по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций. Специалисты в два раза превзошли плановый показатель по установке приборов учёта, в полтора раза – по монтажу опор линий электропередачи.

19 августа в Махачкале в ходе торжественной церемонии Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский объявили первые Всероссийские учения энергетиков закрытыми.

Собравшиеся отметили, что впервые на общефедеральном уровне на практике отработаны принципы мобилизации сил и средств при совместном восстановлении электросетевой инфраструктуры.

"Вы приобрели дополнительные навыки практического взаимодействия с коллегами из других филиалов, обменялись опытом и знаниями, что обязательно пригодится в дальнейшей деятельности, а, главное, перевыполнили план Учений, обеспечив тем самым качество и надежность электроснабжения большого числа потребителей. Это только первый шаг на пути построения в Дагестане современного электросетевого комплекса. Мы его сделали и продолжим движение к намеченной цели", - отметил Павел Ливинский.

Группа "Россети" за время Учений выполнила 10-летний объем инвестиционной программы местного филиала. Благодаря установленной интеллектуальной системе сбора данных о потреблении электроэнергии и новому оборудованию потери в районных сетях, на которых проводились работы, снижены на 40%, что ведет к повышению собираемости платежей и стабилизации финансово-экономического положения электроэнергетической отрасли региона.

Для определения дальнейшего плана работ в Дагестан направлены ещё 500 специалистов группы "Россети", которые до 20 сентября проведут технический аудит сетей, которые не были отремонтированы в ходе Учений, после чего будет сформирована программа следующих мероприятий.

Практическую эффективность учений также подчеркнул генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук: "Удовлетворён итогами учений и результатами, показанными коллективом нашей компании. За месяц мы опробовали в режиме учений организационные и технологические решения, которые начнём внедрять в своих филиалах. Хорошо себя зарекомендовала система диспетчеризации, которую наши специалисты создали "с нуля". В неё интегрированы блок геопозиционирования техники и бригад, оперативные чаты и другие функциональные сегменты. Эта многоступенчатая система оптимизировала процессы контроля и управления действиями нашей группировки".

В пиковое время общий состав командированного персонала "Тюменьэнерго" в Дагестан достигал 120 человек. Специалисты работали в зоне ответственности Буйнакских городских и районных электросетей. За месяц было установлено около 450 приборов учёта и 52 устройства сбора и передачи данных, отремонтированы три трансформаторные подстанции, заменено 23 км старого оголённого провода на СИП, заменено 146 опор ЛЭП. Модернизированные низковольтные сети за счёт УСПД дистанционно передают данные по потреблению электроэнергии в базу верхнего уровня.

С 20 августа персонал "Тюменьэнерго" приступает к техническому аудиту сетевого хозяйства в Хасавюрте и Хасавюртовском районе. По итогам анализа ситуации будут сформированы предложения в комплексную программу совершенствования электрических сетей республики.

Главный итог учений – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан. Многие жители уже в ходе мероприятий выражали благодарность энергетикам за то, что теперь в их домах стабильное напряжение в 220 В и свет не выключается даже при сильных ливневых дождях с штормовыми порывами ветра, которые обрушились на регион в начале августа.

"Так получилось, что я год назад, стоя перед Парламентом Дагестана, я говорил, что это не я пришел в республику, к вам пришла Россия. Специалисты "Россетей" прибыли в Дагестан из 78 регионов страны. Тем и велика Россия и непобедима, что в трудную минуту люди, оставив свои дела и семьи, приехали сюда помогать нам. Спасибо вам за это! Мы будем с нарастающими темпами улучшать жизнь людей", - в ходе своего выступления заявил Владимир Васильев.