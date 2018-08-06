Энергетики филиала "Ульяновские РС" проводят ремонт линий 0,4-10 кВ

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" продолжают ремонтную кампанию в сетях напряжением 0,4-10 кВ. На сегодняшний день энергетики уже отремонтировали более 1250 км линий электропередачи 0,4-10 кВ и 494 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) по всей области.

За шесть первых месяцев 2018 года энергетики уже заменили 18,66 км провода, 456 опор и 1290 изоляторов. Работы ведутся во всех районах Ульяновской области. Так, например, сотрудники Сенгилеевского района электрических сетей завершили работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ в селах Тушна и Мордово.

В настоящее время работы продолжаются в селах Елаур, Каранино и Новая Слобода. Здесь энергетики ведут комплексный ремонт КТП, в ходе которого производится замена автоматических выключателей, выполняется техническое обслуживание силового трансформатора и ремонт контура заземления, а также обновляются таблички с диспетчерскими наименованиями и знаки, предупреждающие об опасности.

Только в Сенгилеевском районе энергетики уже отремонтировали 8 комплектных трансформаторных подстанций и 6,9 км ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, установили 25 опор, заменили более 100 изоляторов и 730 м неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Ремонтная кампания в самом разгаре, до начала осенне-зимнего периода энергетики должны завершить все работы и подготовить электросети к надежной и эффективной работе в период максимальных нагрузок. Результатом успешного и своевременного выполнения всех предусмотренных программой мероприятий станет получение филиалом "Ульяновские РС" паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг.