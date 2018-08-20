"Янтарьэнерго" внесло весомый вклад в повышение надежности электроснабжения жителей Дагестана

19 августа в Махачкале завершились самые масштабные в истории Всероссийские учения энергетиков. На торжественной церемонии об их закрытии объявили Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

"Россети" (головная компания "Янтарьэнерго") за один месяц учений реализовали в Дагестане 10-летнюю инвестиционную программу и улучшили качество электроснабжения 1 миллиона жителей. 2500 энергетиков из разных регионов России впервые на общефедеральном уровне на практике отработали принципы мобилизации сил и средств при совместном восстановлении электросетевой инфраструктуры.

"Вы приобрели дополнительные навыки практического взаимодействия с коллегами из других филиалов, обменялись опытом и знаниями, что обязательно пригодится в дальнейшей деятельности, а, главное, перевыполнили план учений, обеспечив тем самым качество и надежность электроснабжения большого числа потребителей. Это только первый шаг на пути построения в Дагестане современного электросетевого комплекса. Мы его сделали и продолжим движение к намеченной цели", - сказал Павел Ливинский.

Специалисты группы "Россети" установили в ходе учений более 8160 новых опор линий электропередачи, заменили 620 км традиционного провода воздушных линий на самонесущий изолированный, отремонтировали почти 400 трансформаторных подстанций и установили более 21 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Работы проводились в шести районах республики, в которых проживает порядка 60% населения региона.

Бригады "Янтарьэнерго" за 4 недели работы в Махачкалинских городских сетях смонтировали 191 интеллектуальный прибор учета сплит-технологии.

"В течение месяца мы работали над исполнением задачи федерального масштаба и, несмотря на то, что бригада "Янтарьэнерго" была самой немногочисленной на учениях, нам удалось перевыполнить план и установить более чем на 30 процентов больше счетчиков. Благодаря совместным усилиям "Россетей" проблемы с электроснабжением у жителей Дагестана останутся в прошлом. А мы смотрим в будущее. После учений сотрудничество "Янтарьэнерго" и "Чеченэнерго" продолжится. Чеченским энергетикам интересен опыт "Янтарьэнерго" в области цифровизации, мероприятий по снижению потерь электроэнергии и развития возобновляемых источников энергии", - отметил генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Глава "Янтарьэнерго" и коллектив компании были награждены почетной грамотой и благодарностью за большой вклад в развитие электросетевого комплекса Республики Дагестан, обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей. Награды за своей подписью вручил врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев. Бригады "Янтарьэнерго" также получили благодарность за подписью генерального директора "Россетей" Павла Ливинского. А заместитель начальника Мамоновского РЭС Александр Попов был отмечен нагрудным знаком "За профессиональное мастерство".

Главный итог учений – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан. Многие жители уже в ходе мероприятий выражали благодарность энергетикам за то, что теперь в их домах стабильное напряжение в 220 В и свет не выключается даже при сильных ливневых дождях с штормовыми порывами ветра, которые обрушились на регион в начале августа. Благодаря установленной интеллектуальной системе сбора данных о потреблении электроэнергии и новому оборудованию потери в районных сетях, на которых проводились работы, снижены на 40%, что ведет к повышению собираемости платежей и стабилизации финансово-экономического положения электроэнергетической отрасли региона.

Для определения дальнейшего плана работ в Дагестан направлены ещё 500 специалистов группы "Россети", которые до 20 сентября проведут технический аудит сетей, которые не были отремонтированы в ходе Учений, после чего будет сформирована программа следующих мероприятий.