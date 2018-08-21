Правительство выступило против изъятия дополнительных доходов у компаний

Правительство считает нецелесообразным увеличивать налоговое бремя для экспортеров, которые получат прибыль из-за ослабления курса рубля, сообщил журналистам официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — отметил он.

На прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до пятисот миллиардов рублей в год. Эти меры могут коснуться "Евраза", НЛМК, "Норникеля", "Северстали", ММК, "Металлоинвеста", СУЭК, "Мечела", "Алросы", "Полюса", "Сибура", "Фосагро", "Уралкалия", "Акрона". Ряд представителей крупного бизнеса пригласили на совещание к Белоусову и Силуанову, встреча пройдет 24 августа.

В Кремле заявили, что сформируют позицию по поводу предложения Белоусова после того, как свое мнение выразит кабмин.

Сообщалось, что Минпромторг анализирует возможное влияние таких мер на экономику и консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли. В свою очередь, источник в Минэкономразвития заявил, что ведомство не поддержит инициативу Белоусова.

Сам Белоусов отмечал, что его идея не связана с поиском средств на исполнение майского указа Владимира Путина, а призвана выровнять налоговую нагрузку.

РИА Новости