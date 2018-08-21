Специалисты "Чеченэнерго" позаботились о безопасном лете для участников лагеря "Светлячок"

Энергетики АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети) продолжают проводить мероприятия в рамках акции "Безопасное лето", на которых знакомят подрастающее поколение республики с основами электробезопасности. На этот раз с полезным и занимательным уроком специалисты посетили детский лагерь "Светлячок" в живописном уголке Шалинского района.

Около детей 100 отдыхающих в лагере, возрастом от 6 до 15 лет встретились с инженером-инспектором окружающей среды службы производственного контроля и охраны труда Луизой Сардаловой и энергетиками Шалинских районных электрических сетей. Молодые специалисты в довольно увлекательной форме рассказали детям, какую опасность представляет электрический ток, акцентировав внимание на правилах обращения с электричеством в быту и на улице.

Во время урока Луиза Сардалова обратила внимание на то, что бытовые электроприборы, электрические сети и подстанции, в принципе, не представляют опасности. Однако, при обрыве провода, разведении огня вблизи электроустановки, проникновении на территорию подстанции, трансформатора на посторонних лиц возникает реальная угроза для жизни человека. По словам специалиста, знания основных правил и предупреждающих знаков помогут ребятам уберечь себя от опасного воздействия электрического тока.



В ходе беседы дети активно задавали интересующие их вопросы. В частности, им было интересно, что делать, если они увидят висящую проволоку, почему так опасно залезать на подстанции и трансформаторы, почему взрослым можно трогать провод, а маленьким нельзя, почему родители не разрешают детям подходить к электроприборам и др.

Чтобы закрепить знания энергетики провели с детьми викторину по правилам электробезопасности.

Все присутствующие, со свойственным им детским энтузиазмом, вступили в диалог с гостями и отвечали на все заданные вопросы, не ошибившись ни разу. В подарок за правильные ответы они получили брошюры "Памятка электробезопасности", разработанные специалистами МРСК Северного Кавказа, на страницах которых в доступной форме представлены 15 "нельзя", которые спасут человека от поражения электрическим током.

Кульминацией встречи, стала часть, в которой энергетики задействовали тренажера "Гошу". На нем детям в доступном виде показали, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему от воздействия электрического тока. Ребята с особой любознательностью слушали и наблюдали за специалистами, которые в подробностях объяснили, как правильно вести себя в подобных происшествиях. Многим из них "посчастливилось" почувствовать себя спасателем благодаря непосредственному участию в спасении "Гоши".

Чтобы дети смогли хорошо запомнить предупреждающие знаки, им вручили плакаты с их изображениями и раздали тематические памятки. Они поблагодарили энергетиков за увлекательное путешествие в мир детской электробезопасности.

Заместитель директора по воспитательной части Ислам Мидаев отметил, что каждое утро у них начинается с распорядка дня, на котором они также объясняют правила поведения, уделяя особое место правилам электробезопасности.

- Детям всегда интереснее получить подобную информацию от специалистов, которые могут привести примеры из личной практики, рассказать о правилах безопасности в интересной форме и привести случаи из личной практики, - добавил он.