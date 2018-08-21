В Ленобласти ввели в эксплуатацию первую очередь центра для майнинга

Первая очередь центра для майнинга криптовалюты в понедельник введена в эксплуатацию в индустриальном парке в городе Кириши Ленинградской области, сообщает компания "Криптоюниверс".

"На территории Ленинградской области введена в эксплуатацию первая очередь… центра Cryptouniverse для майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мегаватт. Со временем планируется увеличение мощности центра до 60 мегаватт. На площадке в 4 тысячи квадратных метров установлены более 3 тысяч машин для добычи биткоинов", — говорится в сообщении.

Реализация проекта в индустриальном парке "Левобережный" в Киришах заняла около года, объем инвестиций составил около 500 миллионов рублей.

"На территории Ленинградской области сложились выгодные условия для создания майнинговых ферм. Энергетических мощностей в регионе достаточно, цены на электроэнергию сравнительно низкие. Среди неоспоримых преимуществ региона, в том числе, наличие инженерно подготовленных площадок и квалифицированные кадры", — сказал на церемонии запуска центра вице-премьер региона Дмитрий Ялов, слова которого приводит пресс-служба областной администрации.

В феврале президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выделил 15 наиболее привлекательных для размещения майнингового оборудования регионов России. В их число вошли Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Тульская и Челябинская области, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.

По оценкам РАКИБ, в процесс майнинга в России вовлечены более 250 тысяч человек (специалисты разных уровней без учета частных инвесторов в криптовалюты). За июль-декабрь 2017 года число майнеров в России выросло на 45%.

Доля России в мировом майнинге криптовалют не превышает 5%, впереди находятся Китай, США и Канада.

РИА Новости