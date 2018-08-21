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Забастовки на крупнейшем медном руднике мира не будет

Забастовки на крупнейшем медном руднике мира не будет

21 августа 2018, 14:58
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

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Профсоюз, представляющий интересы работников крупнейшего в мире медного рудника Escondida, расположенного на севере Чили, подписал новое коллективное трудовое соглашение с австралийской корпорацией BHP, которой принадлежит контрольный пакет акций данного предприятия.

Таким образом, сложные и длительные переговоры, продолжавшиеся с прошлого года, завершились успехом. При этом еще в конце первой половины августа позиции сторон были достаточно далеки друг от друга несмотря на посредничество правительства Чили, и весьма вероятным исходом считалась забастовка.

В 2017 г. рудник Escondida уже приостанавливал работу на 44 дня из-за трудового конфликта, что привело к замедлению темпов роста всей чилийской экономики, а также оказало заметный эффект на мировой рынок. В прошлом году на предприятии было добыто 925,4 тыс. т меди в концентрате, что соответствовало 17% от национального объема производства.

О содержании нового трудового соглашения пока не сообщается. Однако профсоюз отметил в своем заявлении, что ему удалось отстоять ключевые требования коллектива.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт" 

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