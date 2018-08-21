Забастовки на крупнейшем медном руднике мира не будет

Профсоюз, представляющий интересы работников крупнейшего в мире медного рудника Escondida, расположенного на севере Чили, подписал новое коллективное трудовое соглашение с австралийской корпорацией BHP, которой принадлежит контрольный пакет акций данного предприятия.

Таким образом, сложные и длительные переговоры, продолжавшиеся с прошлого года, завершились успехом. При этом еще в конце первой половины августа позиции сторон были достаточно далеки друг от друга несмотря на посредничество правительства Чили, и весьма вероятным исходом считалась забастовка.

В 2017 г. рудник Escondida уже приостанавливал работу на 44 дня из-за трудового конфликта, что привело к замедлению темпов роста всей чилийской экономики, а также оказало заметный эффект на мировой рынок. В прошлом году на предприятии было добыто 925,4 тыс. т меди в концентрате, что соответствовало 17% от национального объема производства.

О содержании нового трудового соглашения пока не сообщается. Однако профсоюз отметил в своем заявлении, что ему удалось отстоять ключевые требования коллектива.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"