Мобильная группа контроля филиала "Тулэнерго" выявила факт безучетного электропотребления в Веневском районе

В ходе рейда в Веневском районе мобильная группа инспекционного контроля филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" выявила факт безучетного потребления электроэнергии у индивидуального предпринимателя в д. Михайловка. Сотрудники отдела безопасности "Тулэнерго" и работники Новомосковских электрических сетей выехали на место для проверки поступившей информации и там обнаружили признаки вмешательства в прибор учета. Объем похищенной электроэнергии составил 99859 кВт.ч.

По данному факту в присутствии представителей индивидуального предпринимателя составлен акт. В дальнейшем он будет направлен в сбытовую компанию для последующего взыскания с него образовавшейся задолженности. Кроме того, по данному факту подано заявление в ОМВД России по Веневскому району для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Филиал "Тулэнего" обращается к жителям региона - если вам стали известны случаи энерговоровства или незаконного подключения к электрическим сетям сообщите о них по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00 (звонок анонимный) или оставьте анонимное сообщение на сайте http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.