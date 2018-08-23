МРСК Центра опубликовала результаты деятельности за 6 месяцев 2018 по МСФО, прибыль за период составила 2,2 млрд руб.

МРСК Центра опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 и 6 месяцев 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а так же пояснения исполнительных органов Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A).

Выручка за отчетный период составила 46,8 млрд руб., в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии — 45,1 млрд руб., от оказания услуг по подключению к электросетям — 0,8 млрд рублей., от перепродажи электроэнергии и мощности — 0,3 млрд руб. и прочая выручка — 0,6 млрд руб.

Основными факторами, оказавшими влияние на показатель консолидированной выручки, являются: рост тарифа на передачу электроэнергии и увеличение объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в сопоставимых условиях, технологическому присоединению и прочим услугам нерегулируемой деятельности.

Прибыль до процентов, налогообложения и амортизации (EBITDA) по итогам 6 месяцев 2018 года составила 9,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 6 месяцев 2018 года составила 20,9%, что выше целевого значения, утвержденного в рамках Бизнес-плана Компании – 19,4%.

По состоянию на 30 июня 2018 года активы Компании составили 103,6 млрд руб. (на 31 декабря 2017 года — 105,1 млрд руб.). Чистый долг сократился до 38,5 млрд руб. (на 31 декабря 2017 года — 40,1 млрд руб.). Снижение чистого долга обусловлено достаточным объемом собственных денежных ресурсов для покрытия текущих и инвестиционных расходов Компании, а также досрочным погашением части основного долга в течение 1-го полугодия 2018 года.

С консолидированной отчетностью Компании можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk-1.ru/information/statements/msfo/2018/