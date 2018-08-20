Минобороны России в рамках форума "Армия-2018" подписало 31 государственный контракт на сумму свыше 130 мрлд рублей

Минобороны России в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" подписало 31 государственный контракт с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 130 мрлд рублей, заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

Замглавы военного ведомства сообщил, что в результате выполнения подписанных контрактов в Вооруженные Силы будет поставлено более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Это прежде всего закупки перспективной авиационной техники, боевых бронированных машин различного предназначения, перспективных малых ракетных кораблей и комплексов связи. Большинство из этих образцов в той или ной форме уже прошли апробацию в реальных боевых условиях и подтвердили свои характеристики и высокое качество изготовления", — подчеркнул Алексей Криворучко.

Говоря о заключении контракта на перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57, замминистра обороны отметил, что заключен контракт на поставку первых серийных машин.

"Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в 2019 году. С учетом полученных результатов испытаний, в том числе положительной проверки авиационного комплекса в Сирии, Минобороны России уже в ближайшей перспективе планирует получить 15 серийных машин", — сказал Алексей Криворучко

Говоря о самолетах с двигателями второго этапа, замглавы военного ведомства отметил, что Минобороны России ожидает начало серийных поставок самолетов с новыми двигателями с 2023 года.

Также Алексей Криворучко затронул тему поставки перспективной боевой платформы "Армата".

"Что касается перспективной платформы "Армата", то хочу подчеркнуть, что уже на сегодняшний день мы имеем твердый контракт на поставку 132 машин изделий Т-14 и Т-15, — отметил заместитель Министра обороны России. — Первые девять машин поступят в войска уже в 2018 году, и в дальнейшем в рамках текущего контракта Минобороны получит все эти машины до 2022 года".

Замглавы военного ведомства особо отметил, что обе перспективные платформы по всем ключевым показателям превосходят существующие аналоги ведущих армий мира.

"Хочу отметить, что Су-57 и "Армата" являются перспективными платформами для создания новых боевых единиц в различных исполнениях. Серийные поставки будут продолжатся в рамках новых государственных контрактов как в текущем программном периоде, так и в перспективном", — подытожил Алексей Криворучко.