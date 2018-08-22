"Швабе" заключил соглашение с одним из ведущих предприятий ОПК Казахстана

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех договорился о военно-техническом сотрудничестве с компанией "Семей инжиниринг", более 40 лет специализирующейся на ремонте и модернизации бронетехники. Стороны подписали соглашение на международном форуме "Армия-2018".

Со стороны "Швабе" подпись под документом поставил заместитель генерального директора холдинга по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков, со стороны "Семей инжиниринг" – генеральный директор Талгат Турлыбаев. Соглашение направлено на взаимодействие в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 24 декабря 2013 года.

На основании права на внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, предоставленного холдингу Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России, "Швабе" сосредоточится на экспорте запчастей к оптической и оптико-электронной спецпродукции, оказании услуг по обучению, проведению сервисных и ремонтных работ, включая модернизацию с выполнением соответствующих НИОКР.

"Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана развивается. Наши партнеры наращивают военный потенциал государства, активно переходят на новейшие образцы спецтехники и модернизируют существующие. Взаимодействие холдинга со странами ОДКБ, куда входит Казахстан, сегодня выходит на новый уровень. Ожидается, что это соглашение принесет пользу обеим странам, в том числе обеспечит обмен опытом в сфере ВТС, а также укрепит позиции на внешних рынках", – отметил Дмитрий Жидков.

В марте прошлого года в соответствии с указом президента России холдинг получил право на ведение внешнеторговой деятельности в отношении спецпродукции наряду с рядом крупнейших промышленных предприятий страны. По результатам работы в 2017 году экспортные контракты "Швабе" в области ВТС принесли 17% от общей выручки.

Предприятие "Семей инжиниринг" входит в структуру ведущей в Казахстане организации в сфере ОПК – Национальной компании "Казахстан инжиниринг". Более 40 лет оно предоставляет услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники.