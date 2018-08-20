Ульяновские энергетики проводят рейды по выявлению энерговоров

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Ульяновские распределительные сети" продолжают системную работу по предотвращению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

Рейды по выявлению жителей и предприятий области, незаконно пользующихся электроэнергией, подключившихся к электросетям самостоятельно в обход прибора учета, проводятся регулярно. Эта работа приносит энергетикам положительные результаты. Например, в селе Подгородная Каменка Ульяновского района в ходе одного из таких рейдов, электромонтеры обнаружили наброс на ввод в домовладение в обход прибора учета, установленного на опоре линии электропередачи 0,4 кВ. В отношении нарушителя был составлен акт о безучетном энергопотреблении, а незаконное подключение незамедлительно устранено. К слову, злоумышленник ранее уже был отключен от электроснабжения за систематические неплатежи. Сумма долга за электроэнергию превысила 40 тыс. рублей, но вместо того, чтобы начать оплачивать долги, сельчанин нашел незаконный способ получения бесплатных киловатт-часов.

Энергетики напоминают, что факты энерговоровства гарантировано будут установлены, что повлечет за собой предусмотренное законодательством наказание. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и будет привлечен к административной или даже уголовной ответственности.

По итогам семи месяцев 2018 года электромонтерами участков балансов и учета электроэнергии филиала выявлено 178 случаев незаконного потребления электроэнергии в общем объеме более 666,5 тыс. кВт*ч. Общий ущерб, причиненный "Ульяновским РС" незаконными действиями энерговоров, составляет 1,28 млн рублей, а объем потребленной недобросовестными потребителями электроэнергии сопоставим с ежемесячным энергопотреблением целого района Ульяновской области.

Энергетики обращаются к жителям региона с убедительной просьбой обо всех случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования сообщать по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-775-16-42, телефону доверия филиала "Ульяновские РС" 8(8422) 61-36-46 или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства (конфиденциальность гарантирована).