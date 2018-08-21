В Архангельске обсудили эффективность программ энергосбережения

21 августа в Архангельске прошла конференция "Реализация проектов энергоэффективности на территории Архангельской области". Ее организатором выступил "Ростелеком", реализующий проекты по энергосбережению для крупных промышленных предприятий.

В конференции приняли участие директор департамента экономического развития администрации Архангельска Сергей Засолоцкий, заместитель главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев, заместитель главного энергетика АО "Центр судоремонта "Звездочка" Андрей Тюрин и директор ассоциации "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области" Сергей Смирнов. За обсуждением проектов следили представители 25-ти ведущих средств массовой информации Северо-Западного федерального округа.

В Архангельской области всего 12 ясных дней в году* и в среднем за последние три года 67 – солнечных. В связи с этим вопрос энергосбережения всегда был актуальным для администраций городов региона и крупных промышленных предприятий, несущих значительные затраты на освещение. Программы энергосбережения, в том числе проекты по реконструкции сетей, позволяют предприятиям сокращать значительную долю расходов и повышать эффективность производства за счёт направления сэкономленных средств на дальнейшую модернизацию производственных мощностей.

На конференции "Ростелеком" представил опыт реализации проекта энергоэффективности, выполненный для Центра судоремонта "Звездочка". Компания поставила более 1000 современных светодиодных светильников различной конфигурации и провела реконструкцию электрических осветительных сетей с заменой электрощитов и кабельных коробок. Произведенные замеры освещенности и фактического энергопотребления реконструированной сети освещения на каждом объекте подтвердили соответствие полученных данных светотехническому расчету и технико-экономическому обоснованию. При значительном повышении качества освещения и условий труда персонала, мощность светильников снижена более чем в 7 раз.

Алексей Нестеров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" отметил: "Энергоэффективность – это перспективное направление. Оно является драйвером цифровой экономики и одним из важнейших ресурсов для повышения конкурентоспособности производства. Реконструкция осветительных сетей, замена существующей инфраструктуры на современную с использованием энергосберегающих светильников – на любом предприятий это всегда только первый шаг. Следующий – это внедрение интеллектуальных систем, полностью контролирующих процессы включения и выключения осветительных приборов, продолжительность их работы в зависимости от светового дня и многое другое. Уже сегодня мы предлагаем рынку новые модели, сценарии работы световых сетей на основании точных расчетов с применением энергосберегающих технологий. Их использование гарантирует экономию по освещению от 30 до 60 процентов".

Вопрос энергосбережения также важен для предприятий бюджетной сферы. Проекты по эффективному использованию энергии снижают финансовую нагрузку на бюджеты различных уровней.

На Северо-Западе "Ростелекомом" успешно реализованы энергосервисные контракты в Ленинградской и Псковской областях. Компания работает над аналогичными проектами еще в четырех регионах.

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*данные за 2017 год pogodaiklimat.ru