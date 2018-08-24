"Чистый город" построит мусороперерабатывающий завод в Левенцовке

ГК "Чистый город" получил в аренду участок земли площадью 15,7 га в западном жилом массиве Ростова, всего в двух километрах от микрорайона Левенцовский.

Компания уже анонсировала старт в этом году строительства нового экотехнопарка для обращения с отходами, однако месторасположение нового МЭОК было не известно. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 4 млрд рублей.

Новый завод будет обслуживать не только донскую столицу, но и Мясниковский район. На этой территории проживают более 1,2 млн человек. Автоматизированный комплекс по сортировке отходов рассчитан на прием до 800 тысяч тонн отходов в год и будет отвечать высоким экологическим стандартам. Завод будет предназначен для переработки отходов 3 и 4 классов опасности, к ним относятся: вредные металлы, строительный мусор, пищевые отходы и пластик. Проект, помимо мусоросортировочных мощностей, включает полигон твердых коммунальных отходов. На базе создаваемого экотехнопарка планируется возведение комплекса по переработке широкораспространенных пластиков, он будет перерабатывать отходы из шести регионов ЮФО в сырье для дальнейшей продажи.

Всего на строительство мусороперерабатывающего кластера в Ростовской области потратят 7,6 млрд рублей. Точное местонахождение заводов пока не разглашается, известно лишь что объекты расположат неподалеку от Новочеркасска, Красного Сулина и в Неклиновском районе.

"Деловое сообщество"