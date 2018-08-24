Энергокомпании РФ не хотят в общий рынок ЕАЭС

Как сообщает “Ъ”, Минэнерго РФ и крупные энергокомпании считают преждевременным запуск единого энергорынка ЕАЭС в 2019 году. Отрасль опасается, что соседние страны с неразвитыми энергорынками будут использовать российскую энергосистему для сбыта излишков своей выработки. Это может снизить загрузку российских мощностей, а доходы генкомпаний РФ, по разным оценкам, упадут на 110–135 млрд руб. в год.

Минэнерго РФ считает "неочевидной" экономическую целесообразность общего энергорынка (ОЭР) стран ЕАЭС, следует из презентации к совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака 21 августа (в аппарате чиновника итоги совещания не комментировали). Из-за увеличения энергоимпорта из соседних стран, по оценке Минэнерго, может упасть выработка в РФ — это снизит цены на оптовом рынке РФ и выручку генкомпаний. Также снизится потребление газа (на 2,4–4,7 млрд кубометров в год) и угля (на 1,4–3,6 млн тонн).

Пока дата создания ОЭР не определена: РФ, Казахстан, Армения, Киргизия и Белоруссия не позднее 1 июля 2019 года должны подписать договор о нем (рынки нефти и газа создадут до 2025 года). Основным товаром ОЭР станет электроэнергия (в РФ есть также рынок мощности, в Казахстане он появится в 2019 году). Предполагается, что на ОЭР будут заключать свободные двусторонние договоры, срочные контракты (месячные, недельные и т. д.) и сделки на сутки вперед (в РФ в основном энергию продают на рынке на сутки вперед — РСВ).

Страны ЕАЭС избыточны по мощности (см. график) и, кроме Белоруссии, являются нетто-экспортерами энергии. В 2018 году Минск отказался от импорта из РФ и планирует начать экспорт после запуска Белорусской АЭС (2,4 ГВт) в 2019–2020 годах. Но Литва и Польша намерены закрыть свои рынки для этой энергии, и тогда, по расчетам Минэнерго РФ, переток в Россию составит до 1,2 ГВт.

Астана же ввела запрет на энергоимпорт для защиты рынка и увеличила поставки в РФ. В 2017 году коммерческий импорт составил 800 МВт, возможен рост до 1,8 ГВт, а цены Казахстана ниже, чем на российском РСВ. При этом в Белоруссии, Киргизии и Армении энергию продают по тарифам.

В расчете "Совета рынка" (регулятор энергорынков РФ) для Минэнерго упомянуты три сценария ОЭР. В первом — рост поставок в РФ на 1,4 ГВт — цена в первой ценовой зоне (1ЦЗ, европейская часть РФ и Урал) энергорынка может упасть на 3,1%, во второй (2ЦЗ, Сибирь) — на 6,4%, выручка генкомпаний снизится на 43,8 млрд руб. в год. Во втором сценарии — при росте на 1,9 ГВт — цены в 1ЦЗ могут упасть на 4,4%, в Сибири — на 6,4% при выпадающих доходах энергетиков в 58,6 млрд руб. В третьем варианте — рост поставок на 2,9 ГВт — в 1ЦЗ снижение цен составит 9,2%, во 2ЦЗ — 29,9%, выручка упадет на 135,5 млрд руб.

Но в презентации Минэнерго исходит из того, что более дешевый импорт не снизит затраты потребителей РФ: остается обязанность оплачивать резерв мощности и надбавки к цене. Речь идет о возврате инвестиций генераторов в новые мощности (договоры на поставку мощности), платежах для зеленой генерации, надбавках для Крыма, Дальнего Востока и др.

В итоге генкомпании РФ предлагают перенести сроки старта ОЭР, синхронизировав его с рынками газа и нефти, поскольку стороны пока не согласовали базовые принципы энергорынка. Кроме того, участники рынка предложили ввести поэтапное увеличение поставок на ОЭР (по такой схеме вводился и оптовый рынок в РФ), следует из презентации главы набсовета "Совета производителей энергии" (СПЭ) Александры Паниной из "Интер РАО" к совещанию (есть у “Ъ”). Госпожа Панина считает, что на ОЭР будут поставлять избыток энергии в периоды высоких цен в РФ, а при низких ценах — продавать выработку на внутренних рынках по тарифу. По оценке "Интер РАО", рост импорта из Казахстана и Белоруссии до 3 ГВт снизит цены РСВ в 1ЦЗ на 8%, в Сибири — на 25%, а выработку в РФ — на 26,3 млрд кВт•ч в год. Выручка генкомпаний РФ упадет на 110 млрд руб. в год (примерно столько же получают за мощность все "старые" ТЭС России).

В Минэнерго, "Совете рынка", СПЭ тему не комментируют. В Минэкономики РФ считают, что для создания ОЭР нужно синхронизировать законодательство ЕАЭС, только после этого можно оценить последствия. Глава "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев отмечает, что объединение рынков с избыточными энергосистемами увеличит предложение и может снизить спотовые цены, но нормативная база пока не проработана. Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" отмечает, что технологически ОЭР уже существует, энергосистема выстроена так, что вряд ли приведет к существенным перетокам. "С учетом низких цен на газ в России допуск соседних производителей вряд ли существенно изменит цены РСВ, но запуск БелАЭС может это изменить".

По словам главы Казахстанской электроэнергетической ассоциации Шаймердена Уразалинова, работа по подготовке документов ОЭР идет и, скорее всего, будет закончена в срок. Но как ОЭР заработает на практике, сложно прогнозировать, говорит он, указывая на уход с рынка мощности в Казахстане крупнейшей промышленной группы ERG. Источник “Ъ” на казахстанском энергорынке говорит, что "россияне считают, что рынок должен быть с едиными центрами и структурами, позиция Казахстана — иметь достаточную автономность во многих, прежде всего коммерческих, вопросах". Ранее глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что каждая страна может иметь площадку по торговле мощностью.

Армянский эксперт по энергобезопасности Ваге Давтян считает, что без общего рынка газа ОЭР вряд ли может состояться (к этому сводится и "особая позиция" Минска). Но в ЕАЭС свой газ есть лишь у РФ и Казахстана, и себестоимость электроэнергии у них будет значительно ниже, полагает господин Давтян, а белорусская и армянская генерации будут неконкурентоспособны. Эксперт отмечает, что ОЭР предполагает либерализацию отрасли. В России реформы уже осуществлены, говорит он, в Казахстане идет "выборочная либерализация", в Армении процесс сопряжен с серьезными проблемами из-за долговой нагрузки отрасли, в Киргизии либерализация осуществлена формально: энергоактивы разделены, но принадлежат государству. В Белоруссии власти, кажется, и не думают приступать к реформам, замечает эксперт, связывая это с сооружением БелАЭС, которая в корне изменит структуру рынка.

Коммерсант