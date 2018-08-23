КРЭТ заключил соглашение с военным технополисом "ЭРА"

КРЭТ и Военный инновационный технополис "ЭРА" заключили соглашение о реализации совместных проектов в области научно-исследовательской деятельности и проведении экспериментальных работ, обмене инновационными разработками.

Врио начальника технополиса "ЭРА" Олег Васильченко и первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев подписали документ в рамках форума "Армия-2018".

"Соглашение, которое мы подписали сегодня с коллегами из военного технополиса "ЭРА", поможет организовать наше сотрудничество с научно-техническими подразделениями Министерства обороны России и достичь эффекта синергии в важных для всех нас направлениях, – заявил Владимир Зверев. – Со своей стороны мы готовы поделиться значительными теоретическими знаниями и большим научным заделом. Со стороны военного ведомства мы ожидаем получить не только исходные материалы но и проекты технических заданий на новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В результате, мы вместе сможем реально продвинуться во многих перспективных направлениях".

В ходе сотрудничества стороны планируют совместно развивать передовые идеи, реализовывать инновационные проекты, а также разрабатывать прорывные технологии для создания продукции военного и двойного назначения.

Кроме того, соглашение подразумевает организацию взаимодействия по инновационным проектам с органами военного управления, видами и родами войск ВС РФ, проведение испытаний прототипов инновационной продукции на полигонно-испытательных базах Министерства обороны, а также привлечение операторов научных рот к участию в проектах, отметили в пресс-службе КРЭТ.

Напомним, что президентом Российской Федерации в сентябре 2017 года Министерству обороны поручено организовать работу по созданию Военного инновационного технополиса "ЭРА". Основная задача – создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификации внедрения существующего научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также сокращения сроков создания новых образцов вооружения, военной техники и технологий их изготовления.

Технополис "ЭРА" расположился на побережье Черного моря. Как сообщалось ранее, "ЭРА" начнет работу уже в сентябре этого года. По прогнозам к 2020 году в технополисе будут трудиться более 2000 ученых и инженеров.